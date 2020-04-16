Ким Чен Ын мог пропустить церемонию в годовщину со дня рождения Ким Ир Сена

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Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время посещения города Самджиён, фотография опубликована…

KCNA/Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог пропустить церемонию в годовщину со дня рождения его деда Ким Ир Сена, пишет РИА «Новости».

Так, высшее партийное руководство КНДР 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня его рождения посетило Кымсусанский дворец Солнца, бывшую резиденцию, а ныне мавзолей, где покоятся Ким Чен Ир и Ким Ир Сен. Однако северокорейское агентство ЦТАК не упоминало в этой связи об участии в церемонии Ким Чен Ына.

Отмечается, что впервые с момента вступления его в должность в сообщении не упомянули Ким Чен Ына, что вызвало вопросы о его участии.

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