Что нельзя делать в Чистый четверг

Чистый, или Великий четверг – народно-христианский праздник. Его отмечают в четверг перед Пасхой. В 2020 году он приходится на 16 апреля. Православная Церковь в этот день вспоминает Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами.ИсторияВ этот день Иисус и Его ученики провели Тайную Вечерю. На ней Спаситель омыл ноги апостолам. Они протестовали, говорили, что недостойны такого поступка. Но Иисус объяснил, что так Он выражает свою любовь и смирение. Он говорил, что служить ближнему – неунизительно для человека.В конце Вечери Иисус провел последний напутственный разговор, во время которого попрощался с апостолами. После этого Он предложил им хлеб и вино, как тело Свое и кровь. Этот обряд получил название Таинство Причащения.

Чистый четверг приходится на последнюю неделю Великого поста. В этот день разрешается сухоядение – невареная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, мед, орехи. Следует воздержаться от приема алкоголя.Что нельзя делатьВ этот праздник запрещается веселиться, петь, танцевать, гадать. Не нужно злиться, обижаться, думать о плохом. Нельзя одалживать деньги и вещи, особенно кухонные принадлежности, иначе благополучие покинет дом. Запрещается печь куличи и красить яйца до окончания уборки в доме. Нельзя оставлять невымытой посуду и грязным белье.