У Бабкиной выявлено сильное поражение легких

Предыдущие сообщения о выходе из комы Надежды Бабкиной сменились менее позитивными новостями о состоянии ведущей. Врачи рассказали, что у звезды поражено больше половины легких, которые подключены к ИВЛ.Что с Бабкиной сегодня, 16.04.2020Прогнозы врачей неутешительны, Надежда по-прежнему пребывает в реанимации, подключена ко всем аппаратам и находится в тяжелейшем состоянии.«Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких – в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», – рассказал истинное положение дел источник.

Медики подчеркивают, что болезнь протекала бы гораздо легче, если бы на протяжении двух недель народная артистка не занималась самолечением, а сразу обратилась за помощью. Как, например, это сделал 78-летний Лев Лещенко, который совсем недолго пробыл в Коммунарке и благополучно выписался домой.Кроме того, течение COVID-19 осложнил подорванный иммунитет Бабкиной. Незадолго до заражения она похудела на 20 килограммов. Как известно, экстремальный сброс веса отрицательно влияет на организм.Необходимо в этой связи напомнить о том, что официальный диагноз врачей звучит так: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом.