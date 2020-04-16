В Белоруссии начнут лечить коронавирусом препаратом «Авиган»

В Белоруссии поступит лекарство для лечения коронавируса «Авиган». Об этом сообщила Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения. По словам Богдан, поступление лекарства ожидается в ближайшее время.»Авиган» будет распределен между лечебными стационарами пропорционально числу заболевших пациентов. Этот препарат активно применяли для борьбы с коронавирусом в Китае, теперь его покупают многие страны. Также Елена сказала, что сегодня в Белоруссии в достаточном количестве есть лекарства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.Ранее австралийские ученые выяснили, что антипаразитарный препарат подавляет воздействие коронавируса на клетки за 48 часов.

Где купить и когда «Авиган» в РоссииГК «Р-Фарм» в апреле 2020 года намерена начать клинические исследования оригинального противовирусного препарата favipiravir, который продается в Японии под торговым наименованием Avigan. Его разработчик – компания Fujifilm. Отечественный дженерик этого лекарства разрабатывает «ХимРар» вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).В Российской Федерации данный лекарственный препарат вскоре будет продаваться под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.