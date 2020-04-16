Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с недовольством

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о сложностях самоизоляции. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте. Девушка находится дома. На самоизоляции она занимается спортом, читает книги и делится бьюти-советами.Новости сегодня про Анастасию Заворотнюк«Дорогие мои, мы сейчас с вами переживаем очень трудное время, порой даже подступают минуты отчаяния. Но не смотря ни на что, мы должны проявить максимум терпения, внутренней собранности, сосредоточенности и веры, что все пройдет», — написала Анна.По словам дочери актрисы такие ситуации объединяют людей и делают их мудрее и добрее. Кроме того, она вспомнила притчу о кольце царя Соломона:»Все проходит, пройдет и это…В разные этапы жизни он мог прочесть на своем кольце магические фразы, которые отвечали на вопросы, терзавшие его».Подписчики девушки отметили, что она очень похожа на свою маму.

Что происходит с Анастасией Заворотнюк, состояние здоровьяЧуть ранее дочь Анастасии Заворотнюк в своем Instagram опубликовала пост, в котором рассказала подписчикам о свои переживания из-за состояния здоровья матери. Этот комментарий стал одним из первых за последние несколько месяцев.»Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне сложно делиться переживания, потому я держу их в глубине сердца. Я верю, что вашей поддержкой и общими молитвами моя мама поправится и наш дом войдет счастье и радость», — написала Анна.Она поблагодарила тех, кто поддерживает ее и призналась, что ей тяжело делиться переживаниями и она «держит все глубоко внутри своего сердца».»Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье», — добавила девушка.Напомним, сообщения о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк появились в августе прошлого года. СМИ сообщали о том, что у актрисы диагностирована опухоль мозга, однако семья официально болезнь не подтверждает.