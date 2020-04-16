Надежду Бабкину перевели в другую больницу

Певица Надежда Бабкина пришла в себя после искусственной комы и захотела сменить медучреждение. Поклонники получили очередную порцию информация для рассуждений на тему о том, как на сегодняшний день себя чувствует исполнительница.Состояние здоровья Надежды Бабкиной сегодня, 16.04.2020Свежие подробности появились накануне. Певица Надежда Бабкина была госпитализирована в Коммунарку в начале месяца, у нее диагностировали пневмонию. Ее пришлось ввести в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. Недавно СМИ написали о том, что артистка пришла в себя и попросила перевести ее в госпиталь в Красногорске. Часто учреждение называют звездным, так как там предпочитают лечиться такие знаменитости как Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина, Борис Березовский, Александр Руцкой.«Певицу Надежду Бабкину перевезли из клиники в Коммунарке, где она находилась с 1 апреля с диагнозом — COVID-19, в госпиталь им. Вишневского в подмосковный Красногорск», — поведал осведомленный источник.

Отмечается, что Бабкина лежит там в отдельной палате. Непонятно, как она себя чувствует. Источники уверяют, что у певицы коронавируса нет.Что случилось с Надеждой БабкинойСтоит отметить, что Надежда Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, после чего обратилась за помощью к медикам. Артистку госпитализировали. В медицинском учреждении она сдала тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.Позже появились новости о том, что Надежду Бабкину перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Актер Евгений Герасимов эту информацию подтвердил, но призвал не волноваться, поскольку это «технические вещи», которые позволяют стабилизировать состояние.Двусторонняя пневмония была диагностирована у певца Льва Лещенко. СМИ сообщали, что исполнитель заразился коронавирусом, однако сам Лещенко утверждает, что причина воспаления легких не установлена. Он также отметил, что коллеги несправедливо обвинили его в заражении Надежды Бабкиной.