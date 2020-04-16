67 прибывших Азии россиян конвоем вывезли алтайский санаторий

Туристов встретили на границе

На российско-казахстанской границе встретили жителей Российской Федерации, прибывших 15 апреля чартерном рейсом из Таиланда, Индонезии и Вьетнама. На борту было 67 россиян, пятеро из них — жители Алтайского края. В сопровождении эпидемиологов, работников социальной службы пассажиров доставили на место проведения ими карантина в санаторий «Сосновый бор», расположенный в Первомайском районе. Как уточнили ИА «Банкфакс» в правительстве региона, утром 16 апреля после всех необходимых в данном случае карантинных процедур жителей края отпустили на самоизоляцию домой. Остальные туристы ждут представителей своих регионов.

По данным краевых властей, работу служб на месте перехода границы организовывал зампред правительства региона Игорь Степаненко. После долгого перелета наших граждан впервые смогли покормить только на территории Алтайского края после пересечения границы. «Можно по-разному оценивать действия наших сограждан, отправившихся за рубеж в столь неспокойное время, но надо знать, что многие были там по работе. Своих не бросаем. Это всегда очень важно, в критических ситуациях — особенно», — написал Telegram-канал правительства края «Ленина, 59».

Всех прибывших россиян погрузили в автобусы и повезли в Первомайский район в сопровождении машин полиции, эпидемиологов, врачей, сотрудников службы соцзащиты и представителей правительства края. Их принял алтайский обсерватор на базе санатория «Сосновый бор». Вечером того же дня у каждого из туристов проверили состояние здоровья, измерили температуру, признаков заболевания у них не было. После этого на каждого прилетевшего была составлена анкета.

Утром 16 апреля пятерых жителей Алтайского края отпустили домой, где они должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. За жителями Новосибирска и Кемерово, которые были среди пассажиров, сегодня прибудут представители их регионов, которые заберут их домой. Остальные соотечественники будут находится в алтайском обсерваторе до решения по ним.

Напомним, о том, что более 20 россиян, застрявших в Таиланде и Индонезии после массовой отмены авиарейсов, вывезут в Алтайский край через Казахстан, стало известно накануне. По информации ТАСС, из Бангкока 14 апреля вылетели два рейса с русскими туристами на борту. Один из них должен был приземлиться в Усть-Каменогорске, откуда граждан РФ должны были доставить на границу, к представителю МИД в Барнауле.

По данным оперативного штаба, прибывшие, кроме Алтайского края, живут еще в 16 регионах страны. Так, из Новосибирской области – 27 человек (из них шесть детей), из Омска – 10 (три ребенка), из Челябинска и Санкт-Петербурга – по четыре, из Крыма – трое (один ребенок), из Хабаровска, Тюмени, ЯНАО и с Сахалина – по двое, по одному человеку — из Горно-Алтайска, Москвы, Кемерово, Владивостока, Ижевска, Краснодара. Организацию их вывоза из Алтайского края осуществляют власти соответствующих субъектов Федерации.