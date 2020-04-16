Университеты в США готовятся к возобновлению занятий в классах лишь в 2021 году

Руководство американских университетов рассматривает возможность возобновления занятий в классах лишь в январе 2021 года. Об этом в среду сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей различных вузов.

Так, в Бостонском университете отметили, что занятия в кампусе, отмененные из-за коронавируса в марте до конца лета, могут не начаться и в осеннем семестре. «Если представители органов здравоохранения посчитают небезопасным возвращение к занятиям осенью, то университет рассмотрит возможность более позднего возобновления лекций в классах, например, в январе 2021 года», – отмечается в заявлении вуза.

Представитель Университета штата Орегон Стив Кларк также указал, что нынешние занятия в онлайн-формате могут продолжиться осенью. «Итоговое решение будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации. Мы можем надеяться на возвращение в кампус осенью, но надежда – это не стратегия. Поэтому мы готовимся к тому, что начало занятий в классах придется отложить на еще более поздний срок», – подчеркнул он.

Схожее заявление сделал Гарвардский университет, ученые из которого ранее предупредили о том, что ряд мер по поддержанию социального дистанцирования в США, возможно, придется сохранить до 2022 года, чтобы избежать повторения вспышки коронавирусной инфекции.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 608 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 26 тыс. человек.