TurkStat: Объём промышленного производства в Турции в феврале вырос на 7,5%

Согласно представленным данным, за месяц все три основных субиндекса — добыча полезных ископаемых, производство и энергетика — увеличились на 1,7%, 8% и 4,4% соответственно, указывает Hurriyet.

Промышленное производство считается жизненно важным показателем развития экономики, поскольку рассматривается как предварительный показатель роста ВВП. Однако в феврале этот показатель повысился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Что касается промышленных подсекторов, то тенденцию к снижению на 5.8% наметили лишь данные за месяц по индексу добычи полезных ископаемых.

Индексы производства и поставок энергоносителей в феврале выросли на 1,6% и 1,3% соответственно.

Издание отмечает, что TurkStat рассчитал индекс на основе ежемесячного исследования промышленного производства.

Следующий отчёт по объёму промышленного производства институт опубликует 14 мая.

Добавим также, что опрос агентства Анадолу, проведённый 10 апреля, показал, что, по оценкам экономистов, в феврале ежегодный рост составит 7,9%.