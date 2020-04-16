16 апреля отмечается несколько православных праздников

Какой сегодня праздник: 16 апреля 2020 года отмечается церковный праздник Никита Водопол. Народный праздник Никита Водопол отмечается 16.04.2020 (дата по старому стилю — 3 апреля). В православной церкви в этот день почитают святого Никиту Исповедника, настоятеля Мидикийского монастыря.

Праздник православный сегодня, 16 апреля

Покровитель этого дня – игумен обители Мидикийской, Никита Исповедник, живший на рубеже VIII – IX веков. Снег к этому времени таял не лениво, но спешно, будто боялся не поспеть до лета, а по рекам белыми плотинами неслись, колясь с диким скрежетом на осколки, льдины.

Паводок, хоть и был полезен для полей, принося им плодородие и разнотравье, вместе с тем легко мог смести все, что вставало у него на пути. Поэтому люди старались заранее угадать, как далеко пойдет вода. Для этого, к примеру, высоту паводка мерили по норам кротов и гнездам куликов, ведь считалось, что бессловесные твари не станут строить жилье ниже того, где придется граница весеннего разлива.

На Никиту ждали пробуждения от спячки водяного. Нужно было хорошенько задобрить его – куриными потрохами, кашей или хлебом, и верили, что, даже если этого не отведает он, так уж точно съедят речные обитатели вроде рыб и раков.

Рыболовы, прося у водяного удачи, лили в речку еще и масло. По самому жестокому обычаю, водяному давали лошадь. За три дня до Никиты у цыган покупали коня похуже и усиленно угощали его жмыхом и хлебом, а вечером, в день Никиты, украшали животному гриву лентами, мазали шкуру медом… и топили в речке.

Если водяной не желал принимать подарок, это было очень дурным знаком для рыбаков. О том, что лов будет худым, была еще одна, совсем простая примета – коли лед по-прежнему стоит на Никиту.

Какой церковный праздник сегодня, 16.04.2020

По церковному календарю, 16 апреля поминают мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика, пострадавших за христианскую веру в III веке.

Елпидифору отсекли голову мечом, Дия побили камнями, Вифония утопили в море, а Галик отдали на съедение зверям.

Также 16 апреля поминают мученицу Феодосию Тирскую, жившую на рубеже III-IV веков в городе Тире (территория современного Ливана).

Девушке было семнадцать лет, когда в день Святой Пасхи она оказалась рядом с осужденными христианами. Услышав их разговор о Царствии Божьем, Феодосия попросила узников помянуть ее перед Господом, когда они перед Ним предстанут.

Стражники, увидев как девушка поклонилась заключенным, немедленно доставили ее местному правителю. Со своей стороны, правитель пытался склонить Феодосию принести жертвы языческим богам. Родители девушки также уговаривали ее не идти на страдания. Но та твердо исповедала себя христианкой, радостно воскликнув, что сподобилась присоединиться к мученикам. Девушку бросили в море с камнем на шее, но ангелы достали ее из пучины. Тогда мученицу отдали на съедение зверям. Видя, что звери ее не трогают, мучители отрубили ей голову.