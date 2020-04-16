Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками. Об она заявила в интервью передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что Госдеп снимает с себя ответственность за судьбу учащихся, несмотря на причастность к их вывозу из России. «Это просто какая-то афера, какая-то страшная махинация», — заявила она.

По ее словам, Госдепартамент сообщил российскому посольству о том, что 74 старшеклассника из России просят помочь организовать их вывоз на родину. «Никто не сказал, кто эти дети, где они находятся, как можно с ними связаться», — заявила Захарова. Она добавила, что от посольства США в Москве была получена иная цифра оставшихся в США школьников.

14 апреля сообщалось, что в посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь. Они прибыли в Соединенные Штаты по учебным или ознакомительным программам. После начала эпидемии коронавируса как минимум 74 школьника оказались в трудной ситуации. Некоторых выставили из домов, где они жили. В посольстве США в России отметили, что Госдепартамент не финансировал и не выдавал гранты на программы для учащихся, в том числе из России, однако готов оказать им поддержку.