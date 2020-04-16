Владимир Путин вновь обратится к нации: трансляция

Глава российского государства выступит с обращением к народу 15 апреля 2020 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на очередном совещании будет объявлено о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за пандемии COVID-19.

Владимир Путин обратится к нации в 15:00 по МСК

«Мы ожидаем выступление главы государства в самом начале этого совещания», — заявил Дмитрий Песков.

За последние три недели президент страны уже два раза обращался к гражданам. 25 марта глава государства объявил нерабочую неделю в период с 28 марта по 5 апреля, а также пообещал дополнительные выплаты на каждого ребенка, возраст которых не более трех лет в многодетных семьях. Также президент дал указание властям оказать помощь малому и среднему бизнесу.

Обращение главы государства состоится в 15:00 по Москве.

Смотреть трансляцию, о чем будет говорить президент

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что меры поддержки бизнеса в ситуации ограничений из-за COVID-19 постоянно находятся в проработке, власти обсуждают самые разные варианты. Ранее крупнейшее издание Forbes, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что власти Российской Федерации намерены выделить около триллиона рублей на поддержку экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения вируса COVID-19.

«Правительство мониторит ситуацию, мы обсуждаем самые разные варианты. По поводу выделения денежных средств — не знаю, о чем идет речь. Предлагают дождаться сегодняшнего совещания», — заявил Дмитрий Песков.

Кремль объяснил слова Путина о ресурсах армии в борьбе с коронавирусом

Глава российского государства Владимир Путин, говоря о ресурсах армии в борьбе с COVID-19, имел в виду медиков, а не солдат в помощь правоохранительным органам, заявил Дмитрий Песков.

Ранее глава государства говорил, что нужно учитывать опыт медиков Министерства обороны РФ, которые работают в Италии и помогают в борьбе с вирусом COVID-19. Владимир Владимирович добавил, что в случае необходимости должны быть задействованы силы МО России.

«Наши военные эксперты очень опытные в плане борьбы с коронавирусными инфекциями, в том числе, у них имеется международный опыт, они долгое время работали и продолжают работать в горячих точках, этот бесценный опыт может пригодится там, где это потребуется», — заявил Дмитрий Песков.

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для того чтобы остановить распространение вируса COVID-19, требуются экстраординарные меры, об этом глава государства заявил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета, который был созван в связи с пандемией. Глава государства подчеркнул, что в некоторых странах принимают действительно чрезвычайные меры, однако побороть недуг можно, лишь объединив усилия международного сообщества.

«COVID-19 оказывает негативное влияние на все сферы жизни, причем почти во всем мире, на экономику и социальную сферу в том числе. Мобильность населения была снижена, торговля товарами и услугами была нарушена, глобальные, финансовые и сырьевые рынки были подвержены волатильности», — заявил президент.

Глава государства заявил, что власти РФ выделяют до 1,2 процента ВВП, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии. Также Владимир Владимирович не исключает, что в случае необходимости страны ЕАЭС могут привлечь ресурсы Евразийского фонда стабилизации.

Обращение президента анонсировано на 15:00 мск. Мы будем следить за ним онлайн.