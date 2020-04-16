Ситуация с коронавирусом в Украине на 16 апреля, сколько заболевших и умерших

За прошедшие сутки в Украине вирус COVID-19 обнаружили у 64 медицинских работников. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что общее количество новых случаев инфицирования составляет 392 человека. Четверо из них были подключены к аппаратам ИВЛ. За 24 часа из больниц выписали 22 человека. Стоит отметить, что за все время распространения вируса в Украине заражено 3764 человека, 108 человек погибли.

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Сколько заболевших и умерших от коронавируса в Украине на 16 апреля, карта распространения по стране

За прошедшие сутки на территории Украины обнаружено 392 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, это новый антирекорд Украины с момента начала пандемии.

«Это антирекорд для Украины, поэтому говорить об отмене карантинных мер — все еще рано, а торжество Христова Воскресения лучше отметить в домашних условиях», — заявил глава Минздрава Максим Степанов.

За 24 часа количество инфицированных на Украине выросло более чем на одиннадцать процентов, общее их число увеличилось до 3764. По данным Министерства здравоохранения страны, с начала пандемии погибли 108 человек, большая часть жертв, а это 85% — люди старше 50 лет.

На Украине дали прогноз по заражению коронавирусом

Если бы на Украине не объявили карантин с 11 марта, то по состоянию на 15 апреля 2020 года в стране было бы более 17 тысяч зараженных COVID-19. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, динамика заражения COVID-19 на Украине протекает медленнее, чем в странах Европейского Союза. Виктор Ляшко объяснил это эффектом от принятых ранее карантинных мер.

«Например, от ста до тысячи инфицированных — мы прошли за девять дней, Италии на это потребовалось пять дней. Думаю, что до конца апреля количество зараженных вирусом в Украине достигнет девяти тысяч человек», — заявил Виктор Ляшко.

Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с вирусом COVID-19, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан. Ранее министерство здравоохранения страны сообщило, что количество инфицированных в стране выросло до 3764 человек. 108 человек погибли.

«Анализируя статистику инфицированных на Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло благодаря тому, что наши граждане серьезно отнеслись к ситуации, они придерживаются режима самоизоляции. Это необходимо продолжать делать и дальше. Мы должны четко осознать, что расслабляться рано, это опасно», — заявил президент страны.

Почти 600 медиков заразились коронавирусом на Украине

За прошедшие сутки вирус COVID-19 обнаружили у 64 украинских медиков. Министр здравоохранения Украины сообщил, что некоторых врачей подключили к аппаратам ИВЛ, тогда как другие медики чувствуют себя лучше. Напомним, что в стране зафиксировано почти четыре тысячи случаев инфицирования. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что к концу апреля вирусом могут заболеть девять тысяч украинцев.