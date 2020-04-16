Ситуация с коронавирусом в Италии и Испании на 16 апреля, сколько заболевших и умерших, карта распространения коронавируса по стране

Медики Италии и Испании сообщают, что на территории этих стран, которые больше всего пострадали от вируса COVID-19 в Европе, постепенно снижается количество летальных исходов и инфицированных.

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Коронавирус в Италии и Испании, последние новости на 16 апреля

В Италии число умерших от коронавируса врачей достигло 120

В Италии от китайского вируса погибли уже 120 медицинских работников. Сообщается, что 15 апреля 2020 года погибла Элизабетта Манджарини, которая была терапевтом одной из итальянских клиник. Представитель клиники заявил, что количество зараженных медицинских работников составляет уже десять процентов от общего количества инфицированных.

«Имена наших друзей, наших коллег, написанные черным по белому, вызывают шок», – заявили представители больниц Италии.

Ранее профессиональный союз медицинских работников итальянских больниц Anaao-Assumed сообщил, что в начале апреля количество зараженных медицинских работников превысило отметку в десять тысяч человек. Из них около двадцати процентов – медики. Многие медицинские работники лечатся в отделениях интенсивной терапии. Если верить последним данным, то в стране обнаружено свыше 162,5 тысячи случаев инфицирования. Более 37 тысяч человек вылечились, более 21 тысячи человек погибли.

Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Популярный медик и блогер Евгений Комаровский поведал о том, что массовый бесконтрольный прием антибиотиков – это одна из причин огромного количества летальных исходов в Италии. Одна из подписчиц доктора говорит о том, что жители страны часто употребляют антибиотики, причем не имея для этого веских причин. Она спросила, могло ли это повлиять на уровень смертности в Италии.

«Чем чаще люди принимают антибиотики без какой-либо веской причины, тем выше риск того, что в том регионе у людей, особенно в медицинских учреждениях, будут распространяться бактерии, которые, в свою очередь, имеют иммунитет к препаратам», – говорит эксперт.

Согласно последним данным, общее количество инфицированных в Италии превышает отметку в 162 тысячи инфицированных, свыше 21 тысячи человек погибли, более 37 тысяч человек вылечились.

Италия оказалась не готова к пандемии – в стране наблюдается дефицит масок и антисептика, мест в медицинских учреждениях для инфицированных не хватает. Некоторые страны направили Италии в помощь гуманитарные грузы, в том числе и Российская Федерация. Сейчас прирост инфицированных замедлился, эксперты боятся новой вспышки пандемии.

В Испании число заразившихся коронавирусом достигло 177,6 тысячи человек

Сообщается, что на территории Испании за прошедшие сутки медики обнаружили более пяти тысяч случаев заражения китайским вирусом. Стоит отметить, что это на две тысячи больше, чем медики зафиксировали 14 апреля. При этом, количество летальных исходов по сравнению с предыдущим днем сократилось. С начала пандемии и до 15 апреля в Испании вирусом заразились свыше 177 тысяч человек, из них за последние 24 часа заразились 5092 человека. Количество новых жертв вируса COVID-19 немного снизилось по сравнению с показателями предыдущего дня – 523 (днем ранее 567). Всего с начала пандемии погибли 18 579 человек.

Вылечиться смогли более 70 тысяч человек. Количество активных случаев инфицирования в стране составляет 88 тысяч человек. В столице Испании с начала пандемии обнаружено почти 50 тысяч инфицированных, из них погибли 6,7 тысячи, в Каталонии – 36,5 тысячи инфицированных, 3,7 тысячи погибших.

В Испании более 26 тысяч медиков заразились коронавирусом

Более 26 тысяч медицинских работников заболели вирусом COVID-19 на территории Испании. Об этом заявил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон.

По его словам, многие из них уже вылечились и вернулись на работу. При этом, количество смертельных случаев среди медиков гораздо ниже, чем среднестатистическое по всей стране (смертность от вируса COVID-19 составляет около десяти процентов). Это, по мнению медика, связано со средним возрастом медицинского персонала.