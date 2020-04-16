Стал известен доход Фарида Мухаметшина за 2019 год

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин за 2019 год получил доход в размере более 38,9 млн рублей. Об этом стало известно из опубликованных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за финансовый год с 1 января по 31 декабря 2019-го.

Супруга Мухаметшина заработала 29,5 млн рублей. В собственности у семьи спикера Госсовета числится два дома площадью 257 кв. м и 300 кв. м, две квартиры на 520,8 кв. м и 153,3 кв. м, земельный участок на 2 546 кв. м, места на стоянке.

Также Мухаметшин владеет автомобилем ГАЗ-21 «Волга» 1963 года, М-20 «Победа» 1954-го, мотовездеходом Yamaha 2009 года и снегоходом Arctic cat 2002-го. У его жены своего транспорта нет.

Напомним, председатель Госсовета Татарстана в 2018 году заработал 20,6 млн рублей — на 3 млн больше, чем в 2017-м. Таким образом, в 2019-м его доход увеличился почти вдвое.

«Все депутаты Государственного совета Республики Татарстан в срок исполнили требование закона о подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, как своих, так и членов семей. В настоящее время декларации опубликованы в сети интернет на официальном сайте Госсовета. Увеличение доходов председателя Государственного совета Фарида Мухаметшина связано с долгосрочным инвестированием средств в ценные бумаги», — отметила в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» руководитель пресс-службы Госсовета РТ Резида Макуева.