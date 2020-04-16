Страстная свеча в Чистый четверг имеет целебную силу и защищает дом от зла

Страстная свеча в Чистый четверг имеет особенную силу. В последний четверг перед Пасхой стоит проводить омовение, сделать четверговую соль и приносить из храма свечу. Однако в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции людям настоятельно рекомендуют оставаться дома.

Что такое страстная свеча?

Четверговая свеча, или как ее еще принято называть, страстная, наделяется особенными свойствами. Ее зажигают в Чистый четверг в церкви во время торжественного богослужения, что состоит из вечери четверга и утрени Великой пятницы. В то время, как читают 12 Евангелие. В православной церкви горящая свеча считается символом любви верующих к Иисусу.В четверг, когда люди идут из церкви, в основном пытаются не потушить свою свечку, донести ее горящей до дома.Для того, чтобы было легче нести по улице, раньше делали уникальные пасхальные фонарики, а сейчас продают лампадки из разноцветного стекла. Это могут быть оранжевые, зеленые и фиолетовые фонарики в форме звезды, Луны, которые станут отличным украшением для тихой православной ночи.

Страстная свеча и ее предназначение

Предки раньше огнем из страстной свечи проводили на стене дома крест. Люди считали, что, если оформить такой крест на вратах своего дома, нечистая сила не сможет войти в дом и навредить владельцам. Отмечалось, что такая свеча поможет рассмотреть домового даже в самом темном помещении.В старинные времена люди верили в то, что страстная свеча имеет великую силу, помогает в тяжкие времена. Свечу было принято ставить перед образами, как вся семья была испугана. Жгли свечку в том случае, если в семье кто-то болел, а также во время трудных родов. Кроме того, страстную свечку было принято подавать в руки больному человеку.

Традиции Чистого четверга

Во время службы в храмах прихожанам предлагают причаститься Тела и Крови Христа, что подаются в виде вина и хлеба. У католиков принято причащать своих людей лишь особенным хлебом, который называется облатками.

В Великий четверг на Руси с давних времен оброс больше языческими традициями. Ночь со среды на четверг на Страстной неделе или же утром в сам праздник было принято готовить соль. Это обычай со старинными корнями, который известен у православных христиан еще с того времени, как считали, что соль отпугивает темные силы.В соответствии с народными традициями, огонь тоже имел очистительные силы. В неких деревнях Енисейской губернии для придания огню великой силы, в печь было принято класть воскресные дрова, что хозяйка готовила на протяжении всего Великого Поста, оставляя по одному бревну каждое воскресенье.Большое значение предки отдавали и четверговой свече. Горящую свечку несли домой после окончания вечерней службы. Дымом было принято чертить на воротах, окнах и потолке кресты, чтобы сохранить дом от летних гроз, злой силы и остального зла.

Что нужно сделать в Чистый четверг в обязательном порядке

В данный день нужно в обязательном порядке организовать генеральную уборку во всем доме. Считается, что таким способом люди могут изгнать со своего жилья злых духов. После того, как в доме будет чисто, можно приступать к выпеканию пасок и куличей. Если они получаются удачными, значит весь год будет таким же.С давних времен маленьким деткам принято стричь первые локоны на Чистый четверг перед Христовым Воскресеньем. Женщины также старались срезать у себя хоть несколько локонов в данный день. Люди верили, что волосы тогда будут расти быстрее.Обязательно в этот день нужно приготовить четверговую соль. Многие уверенны, что она имеет лечебные свойства и может вылечить любого человека от злого недуга. Сделать такую соль очень просто, достаточно собрать ее в мешочек и запечь в печи или духовке.