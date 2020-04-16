Народный праздник Никита Водопол отмечали на Руси 16 апреля

Никита Водопол это народный праздник который с давних времен отмечали на Руси 16 апреля, считавшийся также именинами водяного. Он богат на огромное количество разнообразных поверий, примет, обрядов и традиций, который стали прекрасным отображением славянских верований. Несмотря на некую мистическую свою составляющую, этот праздник связан с почитанием православной церковью святого Никиты Исповедника.

История возникновения праздника Никита Водопол

Родом Никита Исповедник происходил из Кесарии Вифинской. Располагалась она в Малой Азии. Годы жизни святого приходятся на 7-9 столетие от Рождества Христова. Когда мальчику было только 8 дней, его мать умерла. Отец после этого принял постриг. Воспитанием же Никиты занялась бабушка.С ранних лет Никита прислуживал в церкви. Его духовным наставником стал отшельник Стефан. Принявший решение посвятить свою жизнь служению Господу юноша принял постриг в Мидикийском монастыре. Здесь в 790 году он был рукоположен в иеромонахи, а в последствии стал игуменом обители.За подвижнические подвиги Господь наделил преподобного Никиту даром совершать чудеса. Известно, что он вернул голос немому отроку, а также исцелил женщин одержимых бесами. Кроме того, еще о множестве исцелений этим святым говорится в церковных преданиях. Годы жизни преподобного Никиты приходятся на время правления Льва Арменина. Этот правитель вошел в историю как император-иконоборник. В 1815 года во главе константинопольского патриархата стал еретик-иконоборец Феодот Первый. Тогда же, император совал настоятелей всех монастырей, с целью обратить их в свое учение.Никита Мидикийский отстаивал традиционное церковное учение, за что был сослан в крепость Масалеон, вместе с другими сторонниками почитания икон. На некоторое время он вышел на свободу, но увидел, что распространение иконоборнической ереси продолжается, и вновь начал обличать ее. За это Никита был сослан на остров Гликерия. Там он провел следующие 6 лет своей жизни, продолжая совершать чудеса.После освобождения из заточения Никита поселился на уединенном острове, и так прожил до конца своих дней. Почитают память святого традиционно 16 апреля. Тело его впоследствии со всеми почестями было захоронено в Медийской обители.

Поверья народного праздника Никита Водопол

На Руси еще в дохристианские времена 16 апреля отмечали праздник, который звался Именины Водяного. С приходом христианства на славянские землю в этот день начали почитать святого Никиту Медийского, но в народе день называли Никита Водопол.Считается, что водяной в этот день просыпается после долгой зимней спячки. Вмести с ним пробуждаются также русалки, и иные речные духи. Водяного с давних времен считали хозяином речных вод. Он занимается тем, что пасет стада рыб и главенствует над всеми духами вод. Этот представитель нечистой силы в целом считается добродушным. Но он может утащить человека на дно. Делает это он для того, чтобы тот развлекал его. Утопленники также попадают в услужение этому водному духу.

В народных преданиях водяного изображают в виде неприятного старика. У него выпученные глаза и рыбий хвост. Усы и борода у водяного из зеленой тины. Обычно обитает он в речных омутах. Но может этот дух поселиться под мельницей, и вредить ее хозяину. Например, разрушать запруды.

Традиции, связанные с 16 апреля 2020 года

Когда весной просыпается природа, то после зимней спячки появляется и водяной. В это время он очень голоден, и ищет чем поживиться. Чтобы не стать добычей водного духа традиционно 16 апреля рыбаки задабривали его, чтобы беды не было. А то он если под воду не утащит, так может и сети порвать, или рыбу разогнать. Традиционным угощением для этого духа было вино, водка, каша, хлеб и куриные потроха, которые очень любит водяной. В старину в этот день также было принято топить лошадь. Обычно это была самая плохая лошадь, купленная у цыган. Обряд проводился в полночь. Гриву животному украшали лентами, а ноги связывали.В некоторых районах Руси в этот день бросали в воду гусей в дар водяному.Считалось, что после такого угощения, он будет помогать в рыбной ловле.На Никиту Водопола было принято толковать сны. Если приснится игра на баяне, то это к печали, а вот заупокойная молитва к счастью и радости. Ягоды сняться к слезам, а яйца к потере друзей.

Народные приметы на 16 апреля 2020 года

К середине апреля уже сходил последний снег, а на реках шел активный ледоход. Крестьяне внимательно следили за этим процессом, чтобы не дай Бог, паводок не наделал беды. Он питал поля, но мог и снести постройки. Можно было предсказать по некоторым приметам. Обычно смотрели на расположение гнезд куликов, а также по норам кротов. Они будут выше границы разлива. Если этот день дождливый, то весна будет ненастной. Северный ветер в этот день предсказывает, что дожди затянуться, а южный ветер к богатому урожаю яровых дует. Если много в это время березового сока, то лето будет холодным и дождливым. Если начинали хрипеть лошади, то говорили также, что дожди затянуться.Если ночь ясная, то возможны заморозки. А красное небо на восходе говорит о скорой перемене погоды.