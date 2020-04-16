День 16 апреля в истории России, какие знаменательные события связаны с этой датой

История России богата событиями, не стал исключением и день 16 апреля, не очень известный, на первый взгляд. Многое, произошедшее в эту дату, напрямую касалось жизней и судеб большого количества людей. Но, пожалуй, стоит выделить три самых главных события.

Коронация Павла Первого и его роль в истории России

Более 200 лет назад, 16 апреля 1797-го года прошла коронация Павла Первого, сына Екатерины Великой. Он вошел в русскую историю как один из самых противоречивых российских монархов. Обожающий прусские порядки, преклоняющийся перед своим отцом, Петром Третьим, поплатившимся престолом за свою антирусскую политику, сей монарх был, пожалуй, так же непопулярен, как и его родитель. В самое короткое время он переругался со всем двором, многих сослав в деревни, и даже в Сибирь. В числе пострадавших был и великий Суворов, как-то посмевший сказать императору на его восхищение прусской армией: «Русские прусских всегда били, что же у них перенимать». Много позже, когда стало нужно, Суворова вызвали из ссылки, и он продолжил побеждать.Гвардия откровенно недолюбливала Павла Петровича за его любовь к немцам, за бесполезную муштру, за подавление всего русского. Было понятно, что рано или поздно он будет свергнут, что и случилось 4 года спустя. Однако один полезный поступок он все же совершил – принял документ о наследовании престола прямыми потомками, с этого момента эпоха дворцовых переворотов была закончена, Павел Первый стал последней жертвой этой эпохи. Он страстно ненавидел свою мать, Екатерину Великую, поэтому первыми словами его сына, будущего Александра Первого, были: «При мне все будет как при бабушке». Настала пора «Дней Александровых прекрасного начала».

Звание Героя Советского Союза и его «наследник», звание Героя России

В апреле 1934-го года, как раз 16-го числа, постановлением тогдашних властей СССР, была ведена высшая государственная награда страны – звание Героя Советского Союза. Первоначально при присвоении его за выдающиеся заслуги в военное и мирное время, вручали особую почетную грамоту, высший орден СССР, Ленина к ней стали выдавать в 1936-м году. Привычная медаль к званию появилась еще через 3 года, в 1939-м.

Первыми кавалерами самой высокой награды стали летчики, спасавшие команду и пассажиров парохода «Челюскин», попавшего в ледяной плен Арктики. Эти 7 пилотов открыли список Героев. Всего же, за все время существования награды, ее были удостоены почти 13 тыс. человек. Самое большое количество награждений было, конечно, за Великую Отечественную войну – то была пора массового героизма советского народа. После развала Советского Союза, в 1992-м году появилась новая награда новой страны, схожая, однако со своей предшественницей – звание Героя России.

Один из Дней Воинской Славы России, начало Берлинской операции

Великая Отечественная война близилась к своему логическому завершению – советские войска стояли на Одере. 16 апреля 1945-го года началась решающая и завершающая великая битва – Берлинская наступательная операция. И хотя советские войска имели к тому моменту значительный перевес в силах и средствах, но легкой эта битва не была – немцы сражались у себя дома, где им было знакомо все.В 5 утра началась мощнейшая артподготовка, в финале которой более 100 прожекторов осветили путь наступающим войскам. Кроме того, они ослепляли немцев, в том числе и приборы ночного видения. Потом были тяжелейшие бои за Зееловские высоты, бои на непосредственных подступах к Берлину и в самом городе, наконец бои за Рейхстаг и Имперскую канцелярию. «Последний бой» действительно оказался трудным, в Берлинской операции погибло почти 80 тыс. советских воинов, но это была уже Победа. «Со слезами на глазах», но Победа. Ради этого момента советский народ 4 года нес огромные жертвы, и они были не напрасны. А начинался этот «последний бой» 16 апреля 1945-го года.