Чистый Четверг имеет множество старинных традиций: омовение, обряды на замужество и другое

Обряды на замужество, привлечение денег и счастья, с давних времен проводились на Руси в Чистый четверг. При этом церковь не одобряет подобное, так как считает, что ворожба и гадания являются происками дьявола. Тем не менее, традиции эти не удалось искоренить. С Чистым четвергом связано большое количество заговоров и гаданий, кроме того есть традиции, которые соблюдается и по сей день.

История возникновения праздника Чистый четверг

Чистый четверг, четвертый день Страстной Седмицы, православные верующие отмечают 16 апреля 2020 года. Дата празднования привязана к Пасхе, и меняется из года в год. Этот день является очень важным, так как церковь вспоминает события, которые предшествовали распятию Иисуса Христа.В этот день состоялась Тайная вечеря, на которой Спаситель собрал всех своих учеников вместе. Во время нее он омыл ноги всем присутствующим, а также разделил между учениками хлеб, тем самым положив традицию причащаться. Затем Спаситель с учениками отправился совершить молитву, после которой, стражники арестовали его по доносу первосвященников. Иисуса Христа обвинили в лжепророчистве. При этом указал на него один из учеников — Иуда. Он продал учителя за 30 серебряников, за что потом и поплатился. Христос же в этот момент уже знал, какая судьба ему уготована.

Традиции, которые нужно соблюдать в Чистый четверг

В Чистый четверг верующие обязательно совершают до восхода солнца омовение, так как вода в этот день обладает особыми целебными свойствами. Перед тем, как умыться следует прочитать молитву.Также делают уборку в доме. Светлое воскресение Христово нельзя встречать в грязном жилище. Это очень плохая примета. Нужно и выстирать всю одежду, чтобы праздник встретить опрятным. Хозяйки же в этот день помимо уборки, приступали и к выпечке пасхальных куличей и подготовкой крашенок. Этот день считается наиболее подходящим, так как в Страстную Пятницу уже ничего делать нельзя, в том числе и заниматься приготовлением пищи.Субботу лучше провести в молитвах и размышлениях, подготавливаясь к Светлому празднику. Приступать к выпечке следует помолившись и с радостными мыслями. Это поможет получить пышные, красивые и вкусные пасхальные куличи.

Поверья, связанные с Чистым четвергом

В Чистый четверг запрещено также отдавать из дома, даже самую малость, например, немного соли соседке. Так можно лишиться достатка и покоя. В этот день также из церквей приносят страстные свечи, а также готовят так называемую четверговую соль. Для этого ее прокаливали на огне, а затем освящали в церкви. Раньше считали, что эти средства помогают справиться с разными заболеваниями.В этот праздник, несмотря на запреты православной церкви обращались к потусторонним силам, и пытались узнать будущее. Священнослужители не одобряют подобные действия, так как считают происками нечистых сил и большим грехом, тем более в предверии самого важного для православных праздника.Чтобы узнать свое будущее, гадающие в былые времена, поднимались в Чистый четверг на чердак со свечей, которую брали во время вечерней службы. Там дожидались появление хозяина дома — домового. Если он появлялся, то обращали внимание на то, как он выглядит. Если домовой лохматый — это к богатству. Если он лысый, значит ждет бедность.Спрашивали о бедующем в этот день также лешего. Для этого отправлялись в лес и находили упавшую березу. Считается, что это дерево может связать с душами умерших. На него садились, предварительно сняв нательный крест, и звали лесного духа. Леший в этот день ответит на любой вопрос смельчака, посмевшего к нему обратиться.

Обряды на замужество и другие в Чистый четверг

Представительницы прекрасного пола в Чистый четверг совершали заговоры и разнообразные магические обряды: замужние, для того, чтобы муж не ушел, а свободные для скоро замужества. Так, по одному, достаточно экзотическому обычаю, в этот день следовало молодой девушки умыться молоком кошки, и произнести следующие слова:«Как все гладят кошекИ как кошки ко всем льнут,Так и мне женихиПроходу не дадут.Ныне и присноИ во веки веков.Аминь.»Кроме того, незамужние девушки на рассвете умывались и произносили следующие слова заговора«Как светел и красен Чистый четверг, так и раба (ее имя) для всех буду прекрасной. Аминь».После этого следовало ввтериться новым полотенцем, и хранить его, больше не используя, до замужества. Существовало и немало других заговоров, которые считалось, что привлекают внимание противоположного пола. Кроме, того знахари в этот день проводили обряды на привлечение удачи и богатства.Чтобы привлечь в дом деньги рекомендуется трижды в течение дня пересчитать деньги. Первый раз — на рассвете, второй — в полдень, а третий перед заходом солнца. Также, чтобы привлечь деньги в дом, несколько монет клали в чан с водой, а потом этой водой мыли стекла в дома.