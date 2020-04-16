Приметы и традиции на Никитин день предупреждают об ошибочных решениях и возможных ссорах

Традиции и приметы 16 апреля на праздник Никита Водопол могли рассказать не только о будущей погоде, но и возможных опасностях на жизненном пути. Наши предки пытались задобрить проснувшегося после зимней спячки Водяного, и преподносили ему разные угощенья. Весна по-прежнему вступала в свои права, и погода становилась все теплее, льды таяли, напитывая землю водой.
Каких традиций и поверий придерживаются 16 апреля на праздник Никиту Водопола
Согласно церковному календарю 16 апреля вспоминают преподобного Никиту Исповедника. А в народе этот праздник принято называть Никита Водопол, Никитин день, Угощение Водяного и многие другие.В этот день основное внимание уделяли пробудившемуся после зимней спячки Водяному, а также всем водным духам. Еще с древних времен Водяного очень почитали и старались ему угодить. Это был хозяин местных вод. Он контролировал всех рыб, имел власть над русалками и ундинами, а также мог заманить в свою пучину и человека. Его представляли, как старика с большой зеленой бородой и хвостом, как у рыбы. Он пучеглаз и весь покрыт зеленой тиной. Его в большей степени считали добрым существом, но иногда он мог и проявить свой характер.Но зимой Домовой, как и многие другие водяные существа, проводил в спячке. С наступлением весны он тоже просыпался, изрядно ослабленный от долгого сна и голода. В народе существовала такая традиция: в полночь собирались рыбаки возле водоема и начинали задабривать и подкармливать проснувшегося Водяного. В качестве угощения была каша и куриные потроха, хлеб и даже вино для бодрого настроения. Это было важно сделать, чтобы голодный Водяной не начал уничтожать всю рыбу в водоеме. Тогда рыбаки могли вовсе остаться без какого-либо улова.Существовал и другой обычай для задабривания Водяного. Угощением для него служила утопленная лошадь, которая считалась не самой лучшей в хозяйстве или была куплена у цыган. Считалось, что это хороший подарок для Водяного и рыбы будет много, и неводы он уничтожать не будет. Наблюдали, как Водяной принимал такой щедрый подарок. Если вода начинала шуметь и бурлить, значит дар принят и одобрен.
Какие запреты существовали 16 апреля на Никиту Водопола
В этот день тоже существовали свои запреты
Приметы, к которым особо присматривались 16 апреля на Никиту Водопола
Основная часть примет в этот день использовалась нашими предками для определения предстоящей погоды:
- звездное небо — к скорым заморозкам;
- если день удался жарким, а ночь прохладной, значит скоро ждать ясной и солнечной погоды;
- небо красного цвета на закате, значит погода может измениться к худшему в скором времени;
- по-прежнему наблюдали, как сходил лед в водоемах. Если к 16 апреля он все еще оставался, значит хорошего улова рыбы можно не ждать;
- ветер дует в северном направлении будут идти дожди. А если начался с середины дня-к хорошему урожаю зерновых культур;
- большое количество березового сока-к обильным летним дождям;
- если в этот день слышно, как храпят лошади, значит скоро начнутся затяжные дожди;
- большая статья птиц в небе — к сильным ветрам;
- если наблюдается похолодание после первого грома, значит стоит ждать холодное лето.
На праздник Никиту Водопола 16 апреля многие более бережно стараются относиться к воде.