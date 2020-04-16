Приметы и традиции на Никитин день предупреждают об ошибочных решениях и возможных ссорах

Традиции и приметы 16 апреля на праздник Никита Водопол могли рассказать не только о будущей погоде, но и возможных опасностях на жизненном пути. Наши предки пытались задобрить проснувшегося после зимней спячки Водяного, и преподносили ему разные угощенья. Весна по-прежнему вступала в свои права, и погода становилась все теплее, льды таяли, напитывая землю водой.

Каких традиций и поверий придерживаются 16 апреля на праздник Никиту Водопола

Согласно церковному календарю 16 апреля вспоминают преподобного Никиту Исповедника. А в народе этот праздник принято называть Никита Водопол, Никитин день, Угощение Водяного и многие другие.В этот день основное внимание уделяли пробудившемуся после зимней спячки Водяному, а также всем водным духам. Еще с древних времен Водяного очень почитали и старались ему угодить. Это был хозяин местных вод. Он контролировал всех рыб, имел власть над русалками и ундинами, а также мог заманить в свою пучину и человека. Его представляли, как старика с большой зеленой бородой и хвостом, как у рыбы. Он пучеглаз и весь покрыт зеленой тиной. Его в большей степени считали добрым существом, но иногда он мог и проявить свой характер. Но зимой Домовой, как и многие другие водяные существа, проводил в спячке. С наступлением весны он тоже просыпался, изрядно ослабленный от долгого сна и голода. В народе существовала такая традиция: в полночь собирались рыбаки возле водоема и начинали задабривать и подкармливать проснувшегося Водяного. В качестве угощения была каша и куриные потроха, хлеб и даже вино для бодрого настроения. Это было важно сделать, чтобы голодный Водяной не начал уничтожать всю рыбу в водоеме. Тогда рыбаки могли вовсе остаться без какого-либо улова.Существовал и другой обычай для задабривания Водяного. Угощением для него служила утопленная лошадь, которая считалась не самой лучшей в хозяйстве или была куплена у цыган. Считалось, что это хороший подарок для Водяного и рыбы будет много, и неводы он уничтожать не будет. Наблюдали, как Водяной принимал такой щедрый подарок. Если вода начинала шуметь и бурлить, значит дар принят и одобрен.

Какие запреты существовали 16 апреля на Никиту Водопола

В этот день тоже существовали свои запреты

Если человек находится возле водоема, то нельзя веселиться и шуметь. А также подходить к воде без угощения, чтобы Водяной не разозлился и не смог утащить его под воду.

Воду, которой мыли полы не рекомендуется выливать в канализацию и тем самым осквернять то, что принадлежит Водяному. Можно оставить в удаленном от глаз месте до следующего дня или вылить на улицу. Если не соблюдать такого правила, то в скором времени произойдут незапланированные траты, которые значительно повлияют на семейный бюджет.

В этот день не рекомендуется проливать воду на стол, иначе могут быть приняты ошибочные решения в жизни.

Не стоит обращать внимание на драку собаки и кошки, иначе большой ссоры в доме не избежать.

Приметы, к которым особо присматривались 16 апреля на Никиту Водопола

Основная часть примет в этот день использовалась нашими предками для определения предстоящей погоды:

звездное небо — к скорым заморозкам;

если день удался жарким, а ночь прохладной, значит скоро ждать ясной и солнечной погоды;

небо красного цвета на закате, значит погода может измениться к худшему в скором времени;

по-прежнему наблюдали, как сходил лед в водоемах. Если к 16 апреля он все еще оставался, значит хорошего улова рыбы можно не ждать;

ветер дует в северном направлении будут идти дожди. А если начался с середины дня-к хорошему урожаю зерновых культур;

большое количество березового сока-к обильным летним дождям;

если в этот день слышно, как храпят лошади, значит скоро начнутся затяжные дожди;

большая статья птиц в небе — к сильным ветрам;

если наблюдается похолодание после первого грома, значит стоит ждать холодное лето.

На праздник Никиту Водопола 16 апреля многие более бережно стараются относиться к воде.