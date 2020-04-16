Что нужно делать в Чистый Четверг, чтобы в доме был достаток

Чистый четверг в 2020 году приходится на 16 апреля. Это большое православное торжество. Чистый Четверг имеет магическое значение для православных: считается, что в этот день можно совершать ритуалы для улучшения здоровья, привлечения любви, богатства и благополучия в дом. С этим днем связано множество обрядов, провести которые может любой человек.

Какие главные традиции Чистого Четверга

В Чистый Четверг энергетические поля очень сильные, их традиционно используют для очищения дома и семьи от всего негативного и нежелательного.Большую силу имеет вода в Чистый Четверг, с ней связаны такие правила:

нужно искупаться до того, как птички запоют утром, тогда человек будет счастливым и здоровым весь год;

если в посуду с водой для мытья положить монеты или серебряные изделия, в доме всегда будет достаток;

для привлечения богатства нужно бросить в емкость с водой 12 монеток, пожелать себе мысленно разбогатеть, а потом этой водой помыть окна и дверные проемы;

для того, чтобы встретить любовь, при уборке нужно в каждой комнате оставить вещи для возлюбленного, особенно новую обувь;

для очищения души кроме молитвы нужно провести в доме генеральную уборку;

после уборки, купания и молитвы надо приступать к выпечке пасхальных куличей и красить яйца;

важно приготовить особую четверговую соль для проведения магических ритуалов;

хорошо выбросить из дому весь накопившийся хлам.

Особые ритуалы на богатство, проводимые в Чистый Четверг

Для тех, кто хочет привлечь богатство в дом, существует масса заговоров и ритуалов, многие из которых проводятся в Чистый Четверг. Главное условие – проводить все действия в полном одиночестве, без свидетелей.

Например, такие:

привлечение денег магическим ситом – в сито насыпаются мелкие деньги, посыпанные свяченой солью, затем на рассвете они рассыпаются на улице, при этом произносятся слова особого заговора на деньги;

обряд пересчета денег – нужно пересчитать все деньги в доме 3 раза (утром, днем и вечером);

накануне Чистого Четверга проводится обряд привлечения денег с помощью денег и воды – на деньги, опущенные в свяченую воду начитывается особый заговор;

также считается полезным для притяжения богатства зарядить воду энергией и трижды ею умыться, умыть детей и произнести слова особой молитвы.

Что нельзя делать в Чистый Четверг

В Чистый Четверг не рекомендуется:

оставить в доме грязь и беспорядок, воду после уборки нужно вылить на улицу подальше от дома;

одалживать вещи или деньги;

давать свою кухонную утварь кому-либо;

ругаться, делать подлости, шуметь и нарушать порядок.

Однако, самое главное – соблюдать чистоту в душе, в мыслях, не делать плохого ближним, с читсым сердцем готовиться к празднику Пасхи.