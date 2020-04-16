Православный народ 16 апреля 2020 года отмечает Чистый четверг, а в церкви вспоминает преподобного Никиту Исповдника

Праздники апреля продолжает Великий Чистый четверг, а также День памяти преподобного Никиты исповедника. В день 16 апреля также почитают икону Божией матери «Неувядаемый цвет», где изображен младенец на руках своей матери, а в другой руке Мария держит цветок белой лилии.

Чистый четверг: история и значение праздника для православного народа

Чистый четверг – один из самых важных дней в православии, он припадает на Страстную неделю, последней перед светлой Пасхой. Название «Чистый» пошло с давних времен в этот день было принято купаться, убирать свое жилище, тем самым избавляясь от грехов и отрицательной энергии.Согласно библейского писания, за 3 дня до смерти, Иисус созвал совет, все апостолы пришли на Тайную вечерю. Спаситель учил всех: жить в смирении, помогать ближнему, делиться вином и хлебом.Во время Тайной вечери Иисус обратился к апостолам:«Кто-то из вас в скором времени предаст меня, вашего учителя и наставника».Этими словами он дал понять, что знает о скорой смерти, но он не сказал, что именно Иуда стане предателем, хотя Иисус знал, что его продали за 30 серебряников.Праздник «Чистый четверг» не имеет определенной даты, и зависит от дна Пасхи, в 2020 году православный народ будет отмечать 16 апреля.

Традиции, обряды и народные приметы в Чистый четверг

Много веков назад наши предки ждали этот день, чтобы совершить различные обряды, которые укрепляли семейное благополучие и здоровье всех членов семьи на целый год.В этот день до рассвета принято купаться в чистой родниковой воде, таким образом происходит очищение души и тела. Девушки в чистый четверг стригли косы, а парны заводили свои песни.

Тем, кто не мог искупаться в чистом водоеме, принято умываться из серебрянного кувшина или хотя бы посеребрить воду, положив в него любую серебрённую вещь. В народе говорят, что серебро сохраняет красоту и молодость, а также убивает инфекцию.После купания принять бросать горсть соли в горшок, так как четверговая соль имеет особую силу: она служит оберегом на весь год.Уборка дома, стирка, глажка, уход за приусадебным участком – традиция в чистый четверг. Это праздник, корда разрешается любая работа, в том числе и посадка растений. Существует поверье, что грязную воду после уборки не стоит выливать во двор или поливать растения, так как негативная энергия может навредить всему живому и накликать в дом беду.В Чистый четверг продолжается строгий пост, не допускается на столе еда животного происхождения, однако можно приготовить горячи блюда без масла.

Приметы и традиции в день преподобного Никиты Исповедника

Преподобный Никита Исповедник был родом из Кесарии, его мать умерла на 8 день после родов, а отца постригли в монахи. Воспитанием Никиты занималась его бабушка по христианским канонам. С раннего детства он служил в православной церкви, его наставником Стефан, который вел отшельнический образ жизни.Когда пришло время Никите выходить в люди, Стефани приказал ему идти в Мидикийский монастырь, к игумену Никифору. Через 7 лет, когда старик почувствовал приближение смерти, он поручил молодому юноше принять обитель и стать главным управителем.Преподобный Никита заботился о благоустройстве монастыря, истинно верил в господа и личным примером наставлял всех прихожан на веру в единого Бога.Считалось, что после Никиты начинается бурная весна, а в водоёмах от зимней спячки просыпается водяной. Крестьяне задабривали его кашой, хлебом и другими угощениями, а все, что не съест водяной – пойдет в корм речной твари, что живет на глубине.Самые суеверные рыболовы готовили водяному знатный подарок — за три дня до Никитиного дня покупали самую худую лошадь, кормили ее хлебом и жмыхом, чтобы потом поджарить и утопить в реке.Народные приметы в День святого Никиты Исповедника:

если услышали грома – ждать ухудшения погоды;

если зацвела мать-и-мачеха – плохая примета, ждать несчастья;

частые дожди до 16 апреля – засухи не будет;

много березового сока – пасмурное лето;

северный ветер – дождливая весна.

Именины 16 апреля отмечают все, кто носит имя Никита и Федосья.