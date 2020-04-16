Какой сегодня праздник 16 апреля 2020 года: Чистый четверг, праздник Никиты Водопола, Международный День голоса

В 2020 году второй весенний месяц полон праздников, особенно церковных, и 16 апреля – не исключение. На территории России в этот день отмечается 11 праздничных событий, однако значимые из них не все. Именины празднуют мужчины с именем Никита.

Церковный праздник Чистый четверг

Это христианский праздник, который принято отмечать в четверг перед Пасхой. В 2020 году торжество приходится на 16 апреля. В это время верующие вспоминают о собрании сына Девы Марии с двенадцатью его апостолами.Этот праздник имеет особое значение для христиан, с ним связаны традиции и обряды. В праздник Чистого четверга принято вставать рано утром и купаться. Считается, что в этот день у воды появляются магические и целительные свойства: она смывает грязь не только с тела, но и с души. В Чистый четверг рекомендуется позаботиться не только о чистоте тела, но и дома. Как и в любой церковный праздник, в храмах проводится богослужение.

Никита Водопол 16 апреля 2020 года

Верующие в этот день почитают память преподобного Никиты Исповедника — настоятеля Мидикийского храма. В народе праздник окрестили, как «Водопол». Название торжества — это отсылка к началу ледохода.

По преданиям предков, обычно после этого праздника начинало теплеть, а снег таять. Люди следили за тем, чтобы паводок не повлиял на посев. Чтобы спрогнозировать, насколько поднимется вода, приходилось ориентироваться на расположение гнезд и кротовых нор.Заядлые рыбалки знали, что после праздника начинается рыбацкий сезон – якобы просыпался Водяной, а вместе с ним и все подводное царство. Чтобы у Водяного было хорошее настроение, рыбаки старались его задобрить гостинцами: вином, хлебом и мясом.

Международный праздник День Голоса

В этот день многие страны мира отмечают День голоса. Впервые праздник появился в 1999 году в Бразилии благодаря инициативе Американской Академии отоларингологии. Со временем праздник поддержали и другие государства.Каждый человек обладает уникальным голосом. Он не только помогает обмениваться информацией, но и выражать свои эмоции. Голос — главный механизм коммуникации в обществе. Суть праздника обратить внимание на негативное влияние вредных привычек на голос, а также напомнить о заболеваниях голосового аппарата и их профилактики.