Англичане вспомнили жертв трагедии футбольного матча на «Хиллсборо»

Каждый год 15 апреля, начиная с 1990 года, в Англии, особенно в Ливперпуле, вспоминают жертв трагедии на стадионе «Хиллсборо». Это одно из самых страшных футбольных происшествий на туманном Альбионе. Цепь трагических событий и ошибок привела к множеству человеческих жертв.

Что случилось на английском футбольном матче на «Хиллсборо»

Это должен был быть обычный полуфинальный матч между «Ливерпулем» и тогда еще крепким «Ноттингемом Форест» в рамках Кубка Англии. Шел 1989 год. Первая проблема возникла из-за того, что в Шеффилде, где проходила встреча шли ремонтные работы. Это привело к тому, что мерсисайдцы пришли к стадиону, впритык к началу игры. Образовалась толпа и давка, ведь люди спешили к началу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Футболист Артём Дзюба один из лучших в рейтинге ФИФАКогда стартовый свисток прозвучал трибуна «красных» была почти незаполненной. Турникеты не успевали пропускать всех желающих и тогда правоохранители решили открыть проход, упростив проверку билетов. Человек должен был просто поднять его над головой. В итоге на одной части стадиона, окруженные с трех сторон крепкой оградой, оказалось более 5 тысяч человек, а с единственного прохода толпой прибывали фанаты.Первые погибли те, кого прижали к железной ограде, ведь их просто раздавили. Полиция не правильно отреагировала и не открыла доступ на другие трибуны, что многих бы спасло. Фанаты лезли на ограды, на верхние ярусы. Через несколько минут матч остановили — стало понятно, что случилось беда. Были вызваны медицинские бригады. Прислали более 40 «карет» скорой. И снова полиция допустила ошибку и пустила только треть машин на стадион и то спустя десять минут. На месте погибло 82 человека, а со временем в больнице не стало еще дюжины фанатов. Через несколько суток умер тяжело травмированный парень, а через 4 года еще одного молодого человека отключили от аппаратов поддержания жизни.

Последствия трагедии на «Хиллсборо» в Англии на футболе

В итоге, 96 смертей фанатов легендарного клуба и более 7 сотен травмированных. Среди погибших был даже брат легендарного капитана мерсисайдцев Джерарда. Еще в течении трех лет, несколько очевидцев и участников трагедии совершили суицид (из-за пережитого) и число жертв почти достигло сотни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Абдельхак Нури, футболист «Аякса», почти три года провел в коме и пришел в себяНа этом все не закончилось и одна из известных газет Англии «Сан» через неделю выдала свою версию событий. По версии журналистов во всем виноваты сами фанаты. «Акулы пера» сообщили, что пьяные и злые фанаты провоцировали полицию и мешали им работать. Расследование доказало, что это не так и признало виноватыми полицейских, которые допустили ряд ошибок. С тех пор в «Ливерпуле» не любят эту газету и не пускают ее журналистов на свой стадион. Эта трагедия шокировала мир и английский футбол стал лучше. О фанатах стали больше думать и отказались от трибун, где надо стоять, а также убрали все ограды между секторами. А при входе на стадион «красных» в честь погибших установили мемориальную доску.

Как почтили погибших на «Хиллсборо» в этом году

На следующий год после трагедии на «Энфилде» в честь погибших стали проводить небольшие поминки. К доске приносят цветы и другие вещи. Правда в этот год, все это отменилось из-за того, что запрещены массовые сборы людей (пандемия). Однако это не сотрет память о жертвах той трагедии. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Знарок болен раком: реальность или очередные домыслы журналистов?Высказались о случившемся в прошлом и ряд известных личностей. Так, главный тренер мерсисайдцев Клопп отметил, что этот день самый важный для фанатов. Ряд других известных функционеров и игроков также высказались в социальной сети и по-разному заявили, что все жертвы в их памяти и их сердцах.