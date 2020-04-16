Экшен Fallout 76 получил обновление Wastelanders, направленное на улучшение игрового процесса

Стоит ли покупать видеоигру Fallout 76 в 2020 году каждый человек должен решить для себя сам. Игра имеет как положительные стороны, так и отрицательные моменты, поэтому перед ее приобретением человеку стоит хорошо подумать и взвесить все за и против.Разработчики компании Bethesda подготовили крупное обновление под названием Wastelanders. Оно внесет множество изменений в игру Fallout 76. Благодаря данному обновлению представители компании надеются увеличить интерес к своему продукту.

Стоит ли покупать в 2020 году многопользовательскую игру Fallout 76

Однозначного ответа на данный вопрос нет. Каждый из геймеров должен сам для себя решить, готов ли он приобрести продукт почти за 40 евро. Именно такой является цена по состоянию на середину апреля 2020 года, классического издания игры.Видеоигра выполнена в лучших традициях классических версий давно ставшего культовым проекта Fallout. Человека ждет открытый мир, в котором его будут подстерегать множество опасностей. Этот мир населен другими геймерами.С одной стороны – данная идея кажется очень интересной, однако, как отмечают многие геймеры и эксперты весь игровой процесс портят большое количество всевозможных багов и глюков. С другой стороны – новая версия игры Fallout действительно преобразилась став многопользовательской. Это повлекло массу изменений, которые не понравились игровому сообществу. Основной причиной, которая отталкивает многих людей от покупки игры – это всевозможные баги. Нельзя сказать, что они будут поджидать геймера на каждом шагу, однако баги в игре все же есть и их достаточно много. Это конечно не мешает огромному количеству людей ежедневно заходить в игру и разгуливать по пустошам постаппокалиптического мира, пытаясь найти свое место под его палящим солнцем.Разработчики компании Bethesda постоянно работают над тем, чтобы избавить видеоигру от багов и сделать ее лучше. Несмотря на то, что некоторые ошибки в Fallout 76 все же остались, по сравнению с ранней версией игры их стало значительно больше.

Обновление Wastelanders для Fallout 76 стало доступно с 14 апреля 2020 года

Глобального крупномасштабного обновления игры Fallout 76 геймеры ждали давно. Представители компании Bethesda обещали выпустить его еще в конце 2019 года, однако вскоре стало известно о переносе обновления на 2020 год.

Начиная с 14 апреля 2020 года все геймеры, которые уже приобрели стандартное издание, смогут совершенно бесплатно получить обновление Wastelanders. В нем довольно много изменений, однако главным из них является появление в игре NPC-персонажей.Несмотря на то, что разработчики игры обещали, что в Fallout 76 не будет NPC, практика показала, что шутер лишился из-за этого определенной доли привлекательности, а также возможности развития игроков. Похоже, именно по этому представители компании решили все же внедрить NPC в игру. В игре появятся 2 враждующих фракции – рейдеры из Кратера и поселенцы из Опоры. Геймерам будет предложено примкнуть к одной из них. Эти группировки будут враждовать между собой и пытаться захватить город Аппалачия.В Fallout 76 появятся неигровые персонажи, с которыми можно будет вести диалоги и брать у них задания. Количество возможных вариантов ответов и самого развития диалога будет напрямую зависеть от показателей системы SPECIAL игрока. Также некоторых героев можно будет взять к себе в союзники.Все решения и действия геймера, которые он предпримет, будут непосредственно влиять на игровой мир. Однако несмотря на это, для каждого из игроков, которые задействованы в Fallout 76, он будет выглядеть по-своему и отображать именно их выбор.

Удастся ли компании Bethesda улучшить Fallout 76 обновлением Wastelanders

Для чего же было выпущено обновление Wastelanders. Похоже представители компании Bethesda поняли, что лучшими частями серии геймеры считают именно Fallout 3 и New Vegas. Несмотря на то, что задумка с многопользовательским режимом кажется довольно интересной, ее не удалось реализовать в полной мере.Сложно судить, что послужило появлению столь негативного отношения к игре. Одни считают, что это слабо проработанная сюжетная лини, Другие же предполагают, что виной этому послужили баги Fallout 76.Компания Bethesda выпустила действительно «сырой» и недоработанный продукт с кучей ошибок. Если бы разработчики протестировали игру подольше то, вполне возможно, багов в конечной версии было бы значительно меньше. Однако, несмотря на все свои ошибки, представители компании разработчика пытаются улучшить свой продукт, при этом прислушиваясь к мнению геймеров, которые играют в Fallout 76.