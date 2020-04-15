Apple открыла доступ к статистике о передвижении людей на фоне пандемии

Компания формирует статистику перемещений жителей пешком, на личном и общественном транспорте, чтобы помочь властям отслеживать динамику передвижения

Компания Apple открыла доступ к статистике своих карт о передвижении пользователей, чтобы помочь властям справиться с распространением вируса. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Доступная статистика включает данные о количестве передвижений пешком, поездок на автомобилях и общественном транспорте. Сервис собирает информацию о числе запросов о прокладке маршрутов, сравнивает его с собранными ранее данными и вычисляет общую динамику передвижения пользователей.

Это поможет местным властям и органам здравоохранения принимать необходимые решения для защиты наиболее уязвимых групп населения, говорится в сообщении.

Ознакомиться со статистикой можно на отдельном сайте, где представлены данные о 63 странах и регионах. Изменения в поведении пользователей Apple отслеживает с 13 января 2020 года. Так, согласно данным сайта, в России за это время объем перемещений на автомобилях снизился на 40%, а пешком – на 50%.

На прошлой неделе Apple и Google объявили о создании технологии, которая будет помогать отслеживать контакты пользователей, зараженных вирусом. Предполагается, что больные станут добавлять информацию о наличии у себя инфекции в приложения, чтобы те, с кем они близко контактировали, могли узнать об этом.

Кроме того, в Сингапуре разработали и запустили похожее приложение, которое собирает статистику близких контактов каждого пользователя. В случае заражения коронавирусом пользователь сможет быстро восстановить, с кем он общался в последнее время.

Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к отметке 2 млн (1 млн 986 тыс. 986), согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Больше всего их зафиксировано в США (609 516), причем это в 3,5 раза больше, чем в Испании, которая занимает второе место (174 060). Всего в мире вследствие заражения коронавирусом скончались 126 812 человек, в том числе 26 тыс. в США.