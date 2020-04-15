В Турции будут проверять прибывающие из-за рубежа корабли на риск заражения коронавирусом

«Ни с одним пришедшим из-за рубежа кораблём, который не пройдет контроль на предмет риска заражения, не будут устанавливаться хоть какие-то контакты. С теми судами, которые не будут нести риска заражения, будут осуществляться контакты только персоналом в защитной одежде», — написал он на своей странице в Twitter, передаёт ТАСС.

Эти меры, по словам Курума, распространяются на 28 турецких провинций, которые имеют выход к морю.

Напомним, что коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных достигло 61 тыс. 49 тыс., умерли 1 тыс. 296 человек, выздоровели 3 тыс. 957.