Истории возрождения после трёх крупных мировых кризисов

Пандемии, падение цен на нефть и волатильность национальной валюты расшатывают экономику стран до такой степени, что человечество из раза в раз оказывается на пороге мирового экономического кризиса. Однако именно потому, что кризис мир переживает не в первый (и не в последний) раз, T&P решили посмотреть на историю трех крупных мировых кризисов с точки зрения неожиданных экономических перспектив, благодаря которым из кризисной ситуации можно выйти и с позитивными последствиями.

Немного теории

Как показывает опыт, за периодом падения всегда идет период роста. В финансовой теории такое явление называют экономическими циклами, то есть регулярными колебаниями экономической конъюнктуры, для которых характерны подъемы и спады экономической активности. Как правило, несмотря на регулярность, циклы не обладают конкретными временными рамками (скажем, каждые 5 или 10 лет) и происходят периодически, причем они могут быть как следствием объективных факторов (детерминистическая точка зрения), так и стихийных, непредсказуемых событий (стохастическая точка зрения).

Вне зависимости от подхода, в экономических циклах принято выделять четыре фазы:

Подъем, или оживление, — происходит после достижения «дна», период, когда производство и занятость начинают расти, постепенно внедряются инновации и реализуется отложенный на время кризиса спрос.Пик — характеризуется максимально низким уровнем безработицы и максимально высоким уровнем экономической активности.

Спад, или рецессия, — сокращаются объемы производства, экономическая и инвестиционная активности падают, уровень безработицы начинает расти.

Дно, или депрессия, — «низшая точка», до которой могла дойти экономика; как правило, длится недолго, но могут быть исключения (Великая депрессия, несмотря на периодические незначительные колебания, длилась 10 лет).

Проследить эти фазы можно на примере кризисов предыдущих лет и даже столетий.

Биржевой крах 1873 года («Паника 1873 года»)

Начало

После победы во Франко-прусской войне по итогам мирного договора Германия получила от Франции контрибуцию на огромную, по меркам того времени, сумму в 5 миллиардов франков золотом, что в настоящее время приравнивается к чуть более 300 миллиардам долларов (сумма составляла ¼ ВВП Франции).

Германские государства были объединены в Германскую империю, прочной основой экономики которой стали выплаченные французами средства. Вследствие этого на фондовый рынок Западной Европы обрушился свободный капитал, который требовалось выгодно применить и распределить. В Германии и Австро-Венгрии начали активно скупаться земли и строиться дома под коммерческую и жилищную основу, в то время как в США велось крупномасштабное строительство железных дорог. В этих двух сферах — недвижимость и железные дороги — крутились огромные деньги, создавая тем самым экономический (спекулятивный) пузырь.Кризис

Эпицентром спекуляций стала Вена, и, после того как это стало очевидно, последовала незамедлительная реакция общества. Инвесторы, в том числе иностранные, испугались за свои деньги, запустился процесс всеобщей паники, и буквально за пару дней крупнейшая Венская биржа опустела. Строительные компании начали разоряться, а банки, которые еще оставались в игре, резко повысили процентные ставки по кредитам, что окончательно привело к резкому падению экономики. Следом за Веной произошел биржевой крах в Германии, а затем — в США.

Австро-германский кризис перечеркнул все амбициозные планы Америки по строительству железных дорог, в которое инвесторы со всего мира вкладывали миллиарды долларов. Банки и строительные компании США очень рассчитывали на финансирование со стороны Германии, но подъем процентных ставок привел к репатриации средств. Америка лишилась финансирования, а уже построенные железные дороги не оправдывали ожиданий в полной мере. Первыми обанкротились банки, кредитующие и дающие займы на строительство железных дорог, следом за ними — промышленный сектор экономики, в особенности металлургические заводы.

Кризис начался. Биржи закрывались, компании Западной Европы и США объявляли о банкротстве, облигации обесценивались, а экономика стран стремительно разрушалась. Кризис затянулся на четверть XIX века и получил название «Долгая депрессия».

Результаты

Несмотря на тяжелейшее экономическое состояние, выбраться из кризиса все же удалось. Самый сильный удар пришелся на США, но уже к 1890 году Америка обошла Великобританию в объемах ВВП за счет возвращения к золотому стандарту, а также вступления в эпоху монополий и активной колонизации Африки и Азии. В конечном счете стагнация и падение цен привели к росту производства. Низкие цены стимулировали его рост, и производство поглощало лишнюю денежную массу. Началось оживление экономики.

Великая депрессия (1929 год)

Начало

Одной из причин Великой депрессии принято считать процветание американской экономики. Рост производства в США привел к перепроизводству товаров, в том числе и продуктов питания, в то время как покупательная способность населения находилась на более низком уровне. Капиталистический рынок начал развиваться стихийно и непредсказуемо, перестав быть саморегулирующейся системой.

Вторая причина — махинации и спекуляции, которые были допущены из-за неконтролируемого роста финансового рынка. Во многих секторах экономики в очередной раз надувались огромные финансовые пузыри. Акции выпускали все и вся, что никак не контролировалось, и их переизбыток в конечном счете привел к обвалу цен на рынке.

Кризис

Сложившаяся ситуация привела страну к еще одному разрушительному кризису, который коснулся всех сегментов экономики. Для некоторых отраслей — промышленное производство, фермерство, финансовый сектор — долговой кризис стал настолько серьезным, что мелкие вкладчики и компании отозвали свои деньги из банков, что привело к практически полной остановке банковской системы в США.

Поскольку золотого стандарта, введенного в Америке, на тот момент придерживались все ведущие страны мира, кризис моментально разросся до глобальных размеров, сократив объемы мировой торговли в три раза. Больше всех от этого пострадала Германия, где резко вырос уровень безработицы. На фоне творящегося хаоса к власти пришли национал-социалисты, что в итоге привело мир ко Второй мировой войне.

Результаты

Одновременно с этим к власти в США пришел Франклин Рузвельт, который принял ряд антикризисных мер по восстановлению банковской системы, промышленного и сельскохозяйственного сектора. Он поддержал финансирование частных структур, издал ряд законов о честной торговле, из-за которых многие компании были вынуждены объединиться, а также посредством финансовой компенсации избавился от лишних товаров и продуктов, чтобы вновь повысить на них цены. Несмотря на то что мер оказалось недостаточно и экономика США окончательно восстановилась только после Второй мировой войны, начинания Рузвельта заложили основы для более сбалансированной экономической системы.

Длительный кризис подстегнул развитие кейнсианской экономической политики, которая стала основой для современных капиталистических государств. По мнению многих экономистов, опыт Великой депрессии помог пережить кризис 2008 года с меньшими потерями и паникой, чем могло бы быть.

Кризис 2008 года

Начало

Проблемы мировой экономики в 2008 году начались с ипотечного кризиса в США, когда из-за невыплат по высокорисковым кредитам произошел обвал рынка недвижимости. Влиятельные ипотечные агентства, такие как Fannie Mae и Freddie Mac, потеряли 80% своей стоимости, а крупнейший банк Lehman Brothers объявил о банкротстве. Как следствие, фондовые индексы и цены на нефть начали быстро и существенно падать, отчего под ударом оказалась вся мировая экономика. В 2008 году производство России сократилось на ~10%, а ВВП — на 7,8%, тогда же Европейский центральный банк ввел режим жесткой экономии из-за кредитной недостаточности в еврозоне.

Кризис

Благодаря опыту прошлых столетий кризис 2008 года был воспринят странами с готовностью, поскольку после Великой депрессии стало очевидно, что экономика в любом случае будет переживать как взлеты, так и падения. Поэтому кризис 2008 года связывают, с одной стороны, с общей цикличностью экономической системы, а с другой — с провалами в финансовом регулировании. Мировая торговля снова столкнулась с дисбалансами, капиталы неконтролируемо двигались из страны в страну и из отрасли в отрасль, а кредитный рынок после кредитной экспансии 1980–2000 годов вошел в состояние перегрева. Миллионы американских семей рисковали остаться без крыши над головой, в остальной части мира кризис преимущественно привел к массовым сокращениям и значительному росту безработицы.

РезультатыНа самом деле, экономисты до совсем недавнего времени продолжали спорить о том, вышел ли мир из кризиса 2008 года. Однако, несмотря на споры, все они согласны в одном: восстановительные работы начали вестись незамедлительно и страны предприняли максимальное количество мер, чтобы не допустить перегрева экономики и смягчить падение на дно.

Несмотря на то что уровень безработицы во многих странах до сих пор остается высоким, он все равно не идет ни в какое сравнение с состоянием 2008–2009 годов, плюс мы могли наблюдать вполне реальный рост покупательной способности, промышленности, недвижимости и общего благосостояния.

Еще одним косвенным доказательством того, что кризис 2008 года все же миновал, а экономика восстановилась, можно считать факт предсказаний нового кризиса, который, как следует из исторического опыта, возможен только на подъеме. Новый мировой кризис сулили в 2017, 2018 и 2019 годах, и эксперты даже предполагали, что он вновь будет связан с рынком недвижимости и ситуацией вокруг чрезмерного количества выданных банками займов. Однако жизнь расставила все по своим местам, и предвестником нового кризиса, в лучших традициях Нассима Талеба, стало непредвиденное обстоятельство глобального масштаба — мировая пандемия коронавируса.

Конечно, судить о том, какими будут последствия текущего удара по экономике, пока еще рано. Но, какими бы они ни были, мы можем смело рассчитывать на то, что рано или поздно период упадка окажется позади, открыв немало новых перспектив для развития.