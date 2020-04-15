Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Президент США Дональд Трамп

Al Drago/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/795/13027795/2020-03-29T215238Z_1141296759_RC2XTF99DA5D_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-75675.jpg" alt="Трамп угрожает отправить конгресс на каникулы ради назначений без одобрения" /></p> </p> <p>

Президент США Дональд Трамп угрожает использовать свои полномочия для принудительного роспуска конгресса на каникулы, чтобы осуществить необходимые назначения чиновников без одобрения. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Белого Дома.

В США президент имеет право делать назначения без одобрения, если конгресс находится на каникулах, отметил Трамп. Он подчеркнул, что в настоящее время члены обеих палат конгресса находятся в отпуске, однако проводят формальные заседания, на которых никто не присутствует, чтобы не позволить главе государства использовать свои полномочия.

При этом, по словам Трампа, конгресс в течение нескольких лет не одобряет предложенные Трампом кандидатуры чиновников и судей, что оставляет многие важные должности пустыми. Так, в настоящее время требуются срочные назначения на посты директора национальной разведки, помощника министра финансов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Трамп — это катастрофа»: как пандемия помогает демократам

— Пелоси призвала слушать ученых и игнорировать Трампа во время пандемии

Источник