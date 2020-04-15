Трамп угрожает отправить конгресс на каникулы ради назначений без одобрения

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Президент США Дональд Трамп
Al Drago/Reuters
Президент США Дональд Трамп угрожает использовать свои полномочия для принудительного роспуска конгресса на каникулы, чтобы осуществить необходимые назначения чиновников без одобрения. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Белого Дома.
В США президент имеет право делать назначения без одобрения, если конгресс находится на каникулах, отметил Трамп. Он подчеркнул, что в настоящее время члены обеих палат конгресса находятся в отпуске, однако проводят формальные заседания, на которых никто не присутствует, чтобы не позволить главе государства использовать свои полномочия.
При этом, по словам Трампа, конгресс в течение нескольких лет не одобряет предложенные Трампом кандидатуры чиновников и судей, что оставляет многие важные должности пустыми. Так, в настоящее время требуются срочные назначения на посты директора национальной разведки, помощника министра финансов.
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