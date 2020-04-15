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Tom Brenner/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/581/13031581/2020-03-30T212558Z_1888759120_RC2LUF92TILK_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-5035.jpg" alt="США готовы помочь России аппаратами ИВЛ" /></p> <p>

Соединенные Штаты готовы при необходимости направить России и другим странам аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в качестве помощи для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Белого Дома.

«Я думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ, в них сложная ситуация в Москве. Мы им поможем», – заявил Трамп.

Он также отметил, что США готовы оказать помощь Италии, Испании, Франции и другим странам.

Ранее российский самолет «Руслан» доставил в Нью-Йорк гуманитарную помощь. Россия передала США аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), маски, респираторы и медицинское оборудование. Общая масса груза составила 60 тонн.

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