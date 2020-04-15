Эксперт: предложенных Путиным мер поддержки бизнеса хватит на данный момент

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Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал меры поддержки малого и среднего бизнеса, о которых президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на совещании с правительством.

«Во-первых, надо сказать, что в этом обращении были достаточно важные инициативы, направленные на поддержку наиболее пострадавших. Среди них — граждане, которые могут лишиться работы или теряют в доходах, и отрасли бизнеса, которые сейчас стагнируют или имеют серьезные потери. То есть два направления путинских инициатив. Первое — сохранение рабочих мест, второе — поддержка отраслей экономики, пострадавших от пандемии», — отметил он.

По словам Данилина, предложения по выделению 12 с небольшим тысяч рублей позволят предприятиям сохранить рабочих на своих местах, не увольнять людей. «Это, конечно, не какая-то грандиозная сумма, которая позволит шиковать и так далее — безусловно, нет. Кто-то сейчас уже иронизирует, что безработным платить будут больше — им, напомню, предлагается 19 тысяч рублей. Но надо понимать, что речь идет здесь о поддержке предприятий с тем, чтобы они не увольняли людей — это для человека, с одной стороны, выплата, а с другой — гарантия сохранения рабочего места. В этом, как раз, важнейший социальный характер этого предложения», — добавил эксперт.

Он также отметил, что льготные кредиты для выплат зарплат модифицируются — поскольку, как выяснилось, изначальная концепция не работает. «И сейчас введены дополнительные стимулы для того, чтобы банкам было проще выдавать эти кредиты. Введены будут льготные кредиты для системообразующих предприятий — особенно будет оказана дополнительная помощь для авиационных предприятий, авиакомпаний, они являются наиболее пострадавшими», — подчеркнул политолог.

Данилин заявил, что крайне важным для него было услышать об усилении импортозамещения — для текущего положения, для конца глобализации в мире это очень важно.

«Мы должны во многом ориентироваться теперь на свое производство, как это произошло, например, с сельским хозяйством. И в этом контексте то, что в ближайшее время президент намерен провести совещание по таким отраслям, как автопром, ЖКХ, сельское хозяйство, авиация — это крайне важно», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что на данный момент оказанных мер достаточно, и именно по той причине, что страна находится «в процессе».

«Судя по тому, что сказал президент, учитывая выделение средств на поддержку граждан на апрель-май, то речь идет о том, что в мае тоже будут карантинные мероприятия частично продлеваться. Поэтому тех средств, решений, которые предприняты сейчас — в целом, они достаточно обоснованы и их объем для текущего этапа достаточен. На выходе из карантина нужно будет, конечно, иные меры, дополнительные меры предпринимать, когда будет понятно, где кто пострадал и как сильно. Сейчас же важно не допустить массовых увольнений и ликвидации, самоликвидации, умирания и самоубийства по целому ряду предприятий и отраслей малого и среднего бизнеса. Все, что мы услышали — на данный момент все адекватно ситуации», — подытожил эксперт.

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