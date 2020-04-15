Медведев рассказал о «коллапсе» в ряде бизнес-отраслей

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в подмосковной резиденции «Горки» перед…
Александр Астафьев/РИА «Новости»
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал об экономической ситуации в ряде отраслей бизнеса в России. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что пандемия нового типа коронавируса COVID-19 привела к коллапсу в некоторых бизнес-отраслях.
Зампред Совбеза России добавил, что российским властям предстоит противостоять такому вызову и подготовить на него ответ.
По его мнению, этот ответ по-своему готовят все государства. В России он частично реализован через принятые президентом России Владимиром Путиным указы.
«Но понятно, что жизнь будет идти вперед и ситуация будет развиваться», — заключил Медведев.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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