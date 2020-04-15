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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в подмосковной резиденции «Горки» перед…

Александр Астафьев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/990/12911990/upload-RIAN_2862103.HR-pic905-895x505-4607.jpg" alt="Медведев рассказал о «коллапсе» в ряде бизнес-отраслей" /></p> <p>

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал об экономической ситуации в ряде отраслей бизнеса в России. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что пандемия нового типа коронавируса COVID-19 привела к коллапсу в некоторых бизнес-отраслях.

Зампред Совбеза России добавил, что российским властям предстоит противостоять такому вызову и подготовить на него ответ.

По его мнению, этот ответ по-своему готовят все государства. В России он частично реализован через принятые президентом России Владимиром Путиным указы.

«Но понятно, что жизнь будет идти вперед и ситуация будет развиваться», — заключил Медведев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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