Коронавирус в России: самое актуальное на 15 апреля 2020 года

Согласно официальным данным, в России зафиксировано 24490 случаев заражения коронавирусом. Число выявленных носителей инфекции увеличилось на 3388 человек за последние сутки. Более 15 тыс. инфицированных находится в Москве. 198 зараженных не смогли справиться с заболеванием, почти 2 тыс. пациентов выздоровели и были выписаны из больницы.

В России продолжает расти количество зараженных коронавирусом

Коронавирус продолжает атаковать сотни стран, в том числе и Россию. На сегодняшний день зафиксировано 24490 случаев заражения опасным заболеванием. Цифра ежедневно увеличивается, поэтому о спаде эпидемии нет смысла говорить. Вирусологи заявили, что улучшения эпидемиологической ситуации стоит ждать не ранее июня.

Коронавирус обнаружен во всех регионах РФ, кроме Республики Алтай. Местные власти заявили, что своевременно приняли необходимые меры и ввели карантинные ограничения.

Наибольшее количество зараженных – в Москве. Поэтому власти столицы приняли решение ввести карантин, который продлится до 1 мая 2020 года. Москвичам запрещается выходить из дома без крайней надобности. Разрешается ходить в ближайший продуктовый магазин, аптеку банк, ездить на работу, гулять с собакой рядом с домом, выносить мусор, ходить к врачу по записи, обращаться за экстренной медицинской помощью. С собой обязательно нужно носить документы, подтверждающие личность.

Коронавирус в мире

Число заболевших коронавирусом, по официальным данным, достигло 2 млн. 128 тыс. человек, к сожалению, погибли. Более 500 тыс. выздоровели и были выписаны из больницы. Большая часть погибших – старики и люди с хроническими заболеваниями.

Эпицентр пандемии коронавируса – США (600 тыс. человек).

Эксперты считают, что число зараженных коронавирусом намного больше. Многие болеют бессимптомно, поэтому не обращаются за помощью к медикам. Они самоизолируются и проводят все время дома. По этой причине инфицированные не попадают в статистику.

Во всех европейских странах введен карантин. Германия и Дания приняли решение смягчить карантинные ограничения начиная с 20 апреля 2020 года. Со слов представителей власти, странам удалось добиться «хрупкого успеха». Начнут работать небольшие магазины, парикмахерские, салоны красоты и школы. Гражданам рекомендуется носить медицинские маски в магазинах и общественном транспорте.

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Как защититься от коронавируса

Рекомендуется придерживаться простых правил профилактики, чтобы защититься себя и отгружающих от коронавируса:

тщательно мыть руки с мылом под проточной водой, обрабатывать руки спиртосодержащими средствами;

не контактировать с людьми, у которых есть признаки гриппа/ОРВИ;

не прикасаться к лицу грязными руками;

при кашле и чихании прикрывать рот салфеткой или изгибом локтя;

воздержаться от рукопожатий;

не есть плохо обработанную пищу, немытые овощи и фрукты;

отказаться от путешествий в другие страны и города;

используя медицинскую маску, нужно проверить, прикрывает ли она полностью рот и нос;

пить витамины, повышающие иммунитет;

проветривать помещение и делать раз в несколько дней влажную уборку.

При повышении температуры, сухом кашле, боли в груди и отдышке необходимо срочно общаться за медицинской помощью. При плохом самочувствии нужно оставаться дома, врача рекомендуется вызывать на дом.