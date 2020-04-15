Распространенные фейки о новом штамме коронавируса

Коронавирусная пандемия породила всеобщую панику в массах, в свою очередь многочисленные фейки поддерживают пессимистический настрой общественности и вводят в заблуждение. Эксперты уже выделили ряд мифов о коронавирусе, которые не имеют никакого отношения к правде.

В ВОЗ уже дали явлению, которое просочилось в информационное пространство вместе с появлением коронавируса, название – инфодемия.

ТОП-4 популярных фейка о коронавирусе

Миф 1: грипп намного страшнее

Общественность разделилась на 2 лагеря: те, кто испытывает страх перед китайским вирусом, и те, кто преуменьшают его «возможности», считая, что инфекция менее опасна, чем грипп. Симптомы проникновения возбудителя атипичной пневмонии в организм действительно во многом схожи с гриппом. Однако вероятнее всего осложнение в виде нарушения дыхания возникнет вследствие действия коронавирусного агента.

Миф 2: ученые умалчивают о существовании вакцины от коронавируса

Ранее в соцсети Facebook появилась публикация, которая содержала информацию о вакцине от нового штамма коронавируса. Так согласно новости, вакцина уже давно запатенитирована, однако доступ к ней имеют только «свои люди».

Как выяснилось, вакцина действительно существует, но ее действие направлено на возбудитель атипичной пневмонии, который забрал много жизней в начале 2000-х годов. Вакцина от коронавируса только находится на этапе тестирования на ограниченном кругу добровольцев.

Миф 3: обильное питье горячей воды лучшая профилактика

Многие россияне доверились рекомендациям отечественного молодого врача Климова Юры, который занимается изучением вирусного агента в Ухане. Соответствующее сообщение буквально взорвало социальные сети. Подобные советы не обошли и другие страны, только в качестве их автора выступал то «японский врач», то «медицинский специалист из Стэнфорда».

Достоверных данных о том, что коронавирус уязвим к температуре 26−27 градусов, у экспертов нет: если бы это было правдой, то возбудитель атипичной пневмонии не приживался бы в человеческом организме, где температура около 37 градусов. Научный сотрудник из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блумфилд склонен считать, что для предотвращения распространения вирусного процесса нужна температура выше 60 градусов.

Миф 4: дети стойкие к коронавирусу

Бытует мнение, что дети не могут заразиться китайским вирусом. В связи с этим встает вопрос, действительно ли нужно закрывать учебные заведения на карантин.

Последние данные статистики демонстрируют другую картину: коронавирус могут подхватить представители всех возрастных групп. При этом дети реже болеют этим вирусом из-за особенностей гормональной системы.