В ВОЗ сообщили, когда будет вакцина от коронавируса

Люди в мире, как и в России, устали жить в панике из-за бушующего в мире КОВИД-19. Это проблему могла бы решить вакцина от коронавируса. Однако не очень понятно, когда она будет, хотя лучшие умы планеты бьются над ее созданием, но тут есть некоторые нюансы.

Когда будет вакцина от коронавируса

Главное, что нужно знать — маловероятно появление вакцины в этом году. То есть такая вероятность есть, но она крайне мала. Скорее всего создадут такую «прививку» уже в следующем 2021 году и возможно, что это будет второй или третий квартал. Уже множество крупных компаний, как частных, так и государственных, заявило о том, что они ведут работы по созданию вакцины против нового вируса.

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Интересно, что уже первые образцы «прививок» проходят испытания, но это ничего не значит. Даже если испытания пройдут крайне успешно и это займет несколько месяцев, то нужно будет еще произвести огромное количество этой «прививки». После этого ее нужно будет распределить по странам и до обычных людей это дойдет в последнюю очередь. Так, что 2021 год кажется наиболее реальным сроком.

Те, кто говорит, что лекарство появиться раньше, или не понимают о чем говорят, или просто обманывают. Это подтверждает заявление ВОЗ, в соответствии с ним в ближайший год они заниматься разработкой «антидота» не будут. Это будет до тех пор пока в мире фиксируют все новые случаи инфицирования. Представитель ВОЗ призвала не ожидать появления «превентивного укола» в ближайший год, а то и больше.

В организации здравоохранения сообщили, что пока 3 лекарства проходят испытания, а на подходе десятки других. Такие исследования идут и в Турции, где ситуация ухудшается на глазах и ученые там быстро двигаются вперед. Пока же специалистам стоит и далее работать, а кроме этого создавать препараты, которые могут помочь уже зараженным.

Как создают вакцины от коронавируса

Гонка по созданию «панацеи» против SARS-CoV-2 (правильное название нового вируса) началась вот уже, как пару месяцев. Сорок компаний заявило о такой работе, а много людей уже пожертвовало на это сотни миллиардов долларов (например Билл Гейтс). В современных условиях вакцина создается очень просто. Выделяется определенный белок из вируса и его знакомят с иммунитетом человека. В итоге тот при появления «заразы» иммунитет сразу атакует «гостей». То есть в прививке будет содержаться только часть вируса и в случае его реального появления иммунитет будет готов. Но проблема, что таким способом вакцина создается это очень долго.

Есть другой вариант, основанный на генной инженерии. Когда в клетку вводится специальный ген и вирусные белки организм «выпускает» сам и может сам с ним бороться. Это немного быстрее, но это новаторский метод. В любом случае вакцину надо будет испытать, в том числе на животных и отследить возможные последствия для человека.

На данный момент в мире более 2 миллионов человек столкнулись с новой инфекцией и почти 130 тысяч из них умерло, от осложнений вызываемых «заразой». В четверти всех случаев люди побеждали болезнь и возвращались к нормальной жизни. Среди них есть даже столетние юбиляры и больные имеющие серьезные проблемы со здоровьем. В России уже 25 тысяч случаев заражения и 2 сотни смертей.

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В некоторых странах ВОЗ продолжают критиковать. Особенно это касается США, где президент обрушился с критикой на организацию, посчитав их работу не очень хорошей. Он заявил, что в скором времени финансирование «мировой здравницы» будет пересмотрено.