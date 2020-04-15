Как и где изготавливают натуральный гранатовый сок: полезность его для здоровья

Давно известно, что гранатовый сок очень полезен для здоровья, поскольку содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Если регулярно его употреблять хотя бы 50 г в сутки, то проявляется способность сока поддерживать общий жизненный тонус и отличное укрепление иммунитета. Однако такой сок нельзя использовать людям с проблемами ЖКТ и детям до года. Сок граната помогает от многих заболеваний, но только если он действительно натуральный, а не изготовлен на основе других соков и красителей.

К сожалению, гранатовый сок, который продается в российских магазинах, даже отдаленно не уступает свежевыжатому натуральному, приготовленному по всем правилам. Именно Азербайджан славится традициями выращивания гранат. Каждый год там в городке Гейчай проходит Фестиваль граната. А урожай гранат используют для производства очень вкусного и главное натурального сока.

Гейчайские гранаты, и конечно их сок, знают во всем мире. А все потому, что такого вкуса, как у этого сока нигде нельзя попробовать. Все это благодаря уникальному микроклимату и особому составу почв. Сбор урожая начинается с октября и по ноябрь. Чтобы получить 1литр сока, нужно не менее 3 кг гранат. В сезон сок могут разливать сразу в бутылки и делать запасы в цистерны. Когда сезон гранат заканчивает, то используют сок для разлива, хранящийся в цистернах. За стандартную сезонную смену разливают 10-15 тыс. бутылок.

Известный завод по производству гранатового сока в Азербайджане AZNAR. Если попасть на экскурсию и посмотреть все этапы производства гранатового сока, то это оставит неизгладимые впечатления, и тогда уже точно можно будет отличить настоящий сок от его подделки

Грузовики подъезжают прямо на линию и идет прием сырья. Но принимают строго качественное сырье – целые, спелые и не гнилые плоды. Сортировка осуществляется только сотрудниками вручную прямо на беспрерывно-движущихся нескольких конвейерах. В час – это около 20 тонн.

Далее собственно извлекают гранатовый сок. На этом заводе используют метод мягкого давления на зерна, и этот более щадящий режим исключает изменение вкуса. Никакого окисления с воздухом не происходит, поскольку используется замкнутая технологическая схема в производстве.

Пройдя процесс предварительной пастеризации свежий сок поступает в полностью стерильные емкости, каждая из которых около 5 тыс. тонн, и хранится до момента его разлива, когда закончится сезон гранат. Или после его отжима разливается по уже подготовленным бутылкам.

Нужно отметить, что такой гранатовый сок торговой марки Grande, идет в большом количестве на экспорт за границу. Он востребован в таких странах, как Канада и США, Германия и ряд других.

Купить настоящий натуральный гранатовый сок в наше время крайне сложно в магазинах. Поэтому не стоит покупать продукцию, если нет четкой уверенности в ее качестве. Гранатовый сок можно изготовить и в домашних условиях. Процесс конечно трудоемкий, но точно гарантирует качество и натуральность.