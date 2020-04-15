В Коммунарке от Covid-19 умер молодой ученый Данила Тлисов

Печальный некролог появился на сайте Института ядерных исследований Российской Академии Наук: в инфекционной больнице в Коммунарке от коронавируса скончался 37-летний ученый Данила Тлисов. Некоторое время назад он приехал из Женевы, где был в командировке, и вместе со своей женой проходил дома карантин. Вскоре ученый почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Утром 14 апреля 2020 года его не стало.

Кто такой Данила Тлисов, его биография

Данила Тлисов – уроженец Екатеринбурга, в 2000 году окончил Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета. Во время учебы принимал активное участие в турнире юных физиков.

Позднее переехал в Москву, где получил еще одно образование в институте им. Ломоносова и стал научным сотрудником института ядерных исследований РАН.

Он был одним из самых перспективных российских физиков-ядерщиков, работал на Большом адронном коллайдере в Европе и являлся лауреатом премии эксперимента CMS в этом проекте.

Данила занимал ключевую роль в подготовке тестовых радиационных испытаний оборудования в рамках проекта модернизации CMS. Его смерть стала большой утратой для российской науки.

Трагическая смерть молодого ученого Данилы Тлисова

22 марта 2020 года Данила Тлисов вернулся из Швейцарии, где по долгу службы был в командировке в Европейской организации по ядерным исследованиям.

По возвращению в Москву он сразу же самоизолировался вместе с женой, но через десять дней почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. Первые два теста на коронавирус были отрицательными, но состояние ученого с каждым днем продолжало ухудшаться.

4 апреля он был госпитализирован в больницу в Коммунарке и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Только здесь тест показал наличие коронавируса. Десять дней врачи боролись за жизнь ученого, но спасти его так и не удалось.

Заведующий отделением, где проходил лечение Данила Тлисов, на вопрос журналистов, почему смерть настигла такого молодого и сильного мужчину, ответил, что не считает это чем-то необычным. По его мнению, организм и иммунная система каждого человека индивидуальны, они могут по-разному реагировать на вторжение вируса, не исключены и такие трагические финалы.