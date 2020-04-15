В Коммунарке от Covid-19 умер молодой ученый Данила Тлисов

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Печальный некролог появился на сайте Института ядерных исследований Российской Академии Наук: в инфекционной больнице в Коммунарке от коронавируса скончался 37-летний ученый Данила Тлисов. Некоторое время назад он приехал из Женевы, где был в командировке, и вместе со своей женой проходил дома карантин. Вскоре ученый почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Утром 14 апреля 2020 года его не стало.

Кто такой Данила Тлисов, его биография

В Коммунарке от Covid-19 умер молодой ученый Данила Тлисов

Данила Тлисов – уроженец Екатеринбурга, в 2000 году окончил Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета. Во время учебы принимал активное участие в турнире юных физиков.

Позднее переехал в Москву, где получил еще одно образование в институте им. Ломоносова и стал научным сотрудником института ядерных исследований РАН.

Он был одним из самых перспективных российских физиков-ядерщиков, работал на Большом адронном коллайдере в Европе и являлся лауреатом премии эксперимента CMS в этом проекте.

Данила занимал ключевую роль в подготовке тестовых радиационных испытаний оборудования в рамках проекта модернизации CMS. Его смерть стала большой утратой для российской науки.

Трагическая смерть молодого ученого Данилы Тлисова

В Коммунарке от Covid-19 умер молодой ученый Данила Тлисов

22 марта 2020 года Данила Тлисов вернулся из Швейцарии, где по долгу службы был в командировке в Европейской организации по ядерным исследованиям.

По возвращению в Москву он сразу же самоизолировался вместе с женой, но через десять дней почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. Первые два теста на коронавирус были отрицательными, но состояние ученого с каждым днем продолжало ухудшаться.

4 апреля он был госпитализирован в больницу в Коммунарке и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Только здесь тест показал наличие коронавируса. Десять дней врачи боролись за жизнь ученого, но спасти его так и не удалось.

Заведующий отделением, где проходил лечение Данила Тлисов, на вопрос журналистов, почему смерть настигла такого молодого и сильного мужчину, ответил, что не считает это чем-то необычным. По его мнению, организм и иммунная система каждого человека индивидуальны, они могут по-разному реагировать на вторжение вируса, не исключены и такие трагические финалы.