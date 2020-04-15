Тимоти Шаламе появится в экранизации научно-фантастического романа «Дюна» в образе главного героя

На просторах Интернета впервые 13 марта 2020 года появились кадры из экранизации научно-фантастического романа «Дюна», главные роли в котором будут играть многие известные актёры, включая молодого Тимоти Шаламе. Известно, что на всех экранах мира кумир многих представителей современной молодёжи появится в образе основного персонажа – Пола Атрейдеса.

Первая экранизация научно-фантастического романа «Дюна» состоялась в 1984 году. Тогда съёмкой фильма занялся известный режиссёр Дэвид Линч, однако в прокате его затея провалилась. Спустя много лет снова поставить картину решил режиссёр Дени Вильнёв, который запланировал выход «Дюны» на конец 2020 года.

Роль Тимоти Шаламе в фильме «Дюна»

На первых, вышедших в свет кадрах со съёмок экранизации научно-фантастического романа «Дюна» видно, что играть в нём будут многие знаменитые актёры, которые ранее уже успели публику принять себя. Многие поклонники сразу же заметили на постерах молодого Тимоти Шаламе. До этого он уже успел сняться в некоторых картинах, которые у людей вызвали массу положительных эмоций. На этот раз Тимоти Шаламе снова окажется в образе главного героя «Дюны» — Пола Атрейдеса.

Журналисты за довольно короткий срок успели узнать, в чём будет заключаться роль Тимоти Шаламе в экранизации научно-фантастического романа «Дюна». Так, перед зрителями актёр предстанет в образе Пола, талантливого юноши, сына главы семьи Атрейдесов. Согласно сюжету, он должен отправиться на одну из планет для того, чтобы его родственники смогли контролировать добычу самого важного вещества в мире.

Согласно словам режиссёра Дени Вильнёва, Тимоти Шаламе, как и другие подобранные для «Дюны» актёры, хорошо справляются со своими образами. Известно, что, несмотря на мировую эпидемию коронавируса, работа над экранизацией романа продолжается. Если не произойдёт никаких накладок, выйти в свет работа должна в конце 2020 года.

В чём заключается сюжет романа «Дюна»

Среди любителей научной фантастики роман «Дюна», написанный в 1963 – 1965 годах Фрэнком Гербертом, считается одним из самых популярных. Данное художественное произведение стало особенно известно среди людей в 20 веке, однако и в современности о нём не забывают. Так, за долгие годы экранизировать роман «Дюна» попытались 3 раза. Первым в данном деле стал режиссёр Дэвид Линч, а в 2000 году был снят небольшой сериал по сюжету книги.

Сюжет фантастического романа «Дюна» рассказывает зрителям и читателям о далёком будущем. В нём глава семьи Лето Атрейдес, которого в новой экранизации сыграет Оскар Айзек, владеет планетой Арракис. Именно на ней расположен источник важнейшего в мире вещества – пряности. Они способны продлевать человеческие жизни, делать их более яркими, а также приводить в движение космические корабли.

В связи с военными переворотами Пол оказывается в пустыне, среди её коренных жителей. У главного героя романа «Дюна» получается наладить с ними контакт, и настроить их на войну против империи.

Научно-фантастический роман «Дюна» включает в себя описание многих событий, с которыми может сталкиваться и современное человечество. Среди проблем, затрагиваемых автором книги, можно выделить тему политики, религии, развития технологий, а также защиту экологии.

Как Тимоти Шаламе стал популярен

До начала съёмок в экранизации научно-фантастического романа «Дюна» известный среди современной молодёжи актёр Тимоти Шаламе принимал участие и в других фильмах, которые и сделали его популярным. Так, ранее он снялся в сезоне сериала «Родина». Именно эта драматическая картина смогла показать все таланты Тимоти Шаламе, из-за чего актёра заметили серьёзные студии и режиссёры.

Большое кино стало открыто для Тимоти Шаламе после того, как он снялся в популярном фантастическом фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар». Именно после этого карьера актёра стала активнее развиваться.

В 2017 году в свет вышел драматический фильм «Зови меня своим именем». В нём Тимоти Шаламе сыграл одного из главных героев. Картина описывает нетрадиционные отношения между двумя представителями мужского пола. Эта тема в современности стала довольно популярна, из-за чего Тимоти Шаламе в столь юном возрасте смог стать номинантом на «Оскар» и получить популярность в мире киноиндустрии.