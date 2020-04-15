Подмена правды о полезных свойствах сала — пищи славян

Многие десятилетия нас дезориентировали информацией о продуктах, которые мы едим, указывая какие из них являются здоровыми, а какие нет. Например, с начала ХХ века нам говорили, что свиной жир — это нездоровое вещество, которое нужно заменить растительными маслами. Ну, а что на самом деле?

Правду и ложь поменяли местами

Правда противоположна тому, в чем нас убеждали. Верно, что употребление сала должно быть ограничено, но жарить продукты на сале — более здоровый подход, чем использование большинства растительных масел. Это говорят недавние исследования.

В действительности при нагревании до температуры жарки многие растительные масла выделяют токсичные вещества, которые могут вызвать ряд серьезных проблем со здоровьем, в том числе рак, слабоумие и болезни сердца.

При жарке растительные масла выделяют яды

Профессора Мартина Гротвелда Де Монфора из университета в Лестере, занимающегося экспертизой в области биоаналитической химии и химической патологии, недавно попросили провести исследование, чтобы определить, какие кулинарные жиры являются здоровыми.

Его выводы оспорили общую мудрость в отношении использования насыщенных жиров по сравнению с полиненасыщенными жирами. Хотя нам уже давно твердят, что полиненасыщенные жиры, такие, как найденные, например, в подсолнечном масле, здоровее, чем насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле и сале.

Из статьи Де Монфора, размещенной на сайте университета: «Когда жиры и масла нагреваются, происходят изменения их молекулярной структуры. В результате производятся химические вещества, которые называются альдегидами. Они могут вызвать заболевания сердца и рак».

Профессор Гротвелд обнаружил, что подсолнечное и кукурузное масло производят опасных альдегидов в 20 раз больше, чем рекомендует ВОЗ. Гротвелд и его команда выяснили, что продукты, приготовленные на рапсовом масле, сливочном масле, гусином жире или оливковом масле, выделяют значительно меньше токсичных альдегидов, чем найдено в подсолнечном масле, кукурузном масле и других обычно используемых растительных маслах.

Но как же случилось, что сало приобрело плохую репутацию?

Поучительная история

Сало — лишь один из продуктов, от которого нам предлагали отказаться. Как и в случае с другими якобы «нездоровыми» продуктами, реальная причина в том, что кто-то захотел заработать на его заменителе.

В случае сала нам лгала компания «Procter&Gamble», которая хотела продать свой новый продукт Crisco, изобретенный в лаборатории в далеком 1907 году.В 1906 году был опубликован роман Эптона Синклера «Джунгли». В книге описывались натуралистические подробности деятельности мясной промышленности и мрачные сцены на чикагских бойнях. Это была фантастика, но описаний того, как рабочие падают в кипящие чаны с салом, было достаточно, чтобы у многих вызвать тошноту и неприятие ситуации.

Однако отвращение общественности к мысли об употреблении сала, вызванное прочтением книги, возможно, было недостаточным, чтобы изменить ситуацию на рынке, до тех пор, пока «Procter&Gamble» не начали продавать специальный маргарин (твердый жир), сделанный из растительных масел.

Компания активно искала способы сбыть хлопковое масло, которого у нее было огромное количество, так как рынок продажи свечей стремительно сократился из-за изобретения электрической лампы.

Кто, как и зачем подмочил репутацию сала

В 1907 году немецкий химик Е.С.Кайзер показал в штаб-квартире «Procter&Gamble» в Цинциннати свое прекрасное изобретение. Это был шар жира. Он выглядел как сало и был приготовлен как сало. Но свиньи здесь были не причем. Шар представлял собой гидрогенизированное хлопковое масло.

Компания смогла через умный маркетинг убедить общественность, которую уже «тошнило» из-за книги Синклера, что в ее лаборатории создан продукт более чистый и здоровый.

«Procter&Gamble» запустила рекламную кампанию, заставившую людей думать, что существуют ужасные истории фальсифицированного сала. Другие рекламные материалы расхваливали Crisco как чистую и здоровую пищу. Компания упаковала продукт в белую обертку и двинула в массы слоган: «Желудок приветствует Crisco».

Остальное — уже история. В 1950 году ученые еще раз «подмочили» репутацию сала, заявив, что насыщенные жиры вызывают заболевание сердца. К этому моменту широкие массы уже стали сторониться сала.

Мораль всей этой истории состоит в следующем. Всякий раз, когда вам будут говорить, что в лабораториях создан продукт более высокого качества и более полезный для вас, чем природное вещество, которое ваши предки использовали в течение тысяч лет, вам не помешает здоровый скептицизм.

Думайте, иначе в очередной раз станете жертвой обмана. Факт, что среди таковых более 90 процентов населения планеты, не повод для спокойствия и не оправдание для легковерности.

Сергей Ткач