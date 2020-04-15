Дневник Василия: Хроники оздоровления и удивительная сила воли

Дневник Василия, человека, нашедшего в себе силы в свои почти 50 лет перевернуть жизнь с головы на ноги. То, что он сотворил со собой за два года, учитывая первоначальное больное состояние, просто чудо. История из жизни.

Дневник Василия, человека, нашедшего в себе силы в свои почти 50 лет перевернуть жизнь с головы на ноги. То, что он сотворил со собой за два года, учитывая первоначальное больное состояние, просто чудо. История из жизни Василия — удивительный пример человеческой воли, и способности находить в себе силы, когда обстоятельства сдавливают как тиски.

Ниже вкратце скопированные отрывки дневника.

47 лет подошли незаметно. Жил как реактивный истребитель. Работал по 18 часов в сутки, а бывало и больше. Работа и физическая, и нервная — все вместе. Сначала становился, как специалист, затем ставил свое предприятие и дело, вроде все получилось, но вот с чем я столкнулся, как только все получилось… Голова и тело уже ныли около 10 лет. Вечно красные глаза, вечная усталость, постоянно себя взбадривал кофе и сигаретами, иногда спиртное, при росте 172 вес 98 кг, уже трудности с нагибанием и одеванием обуви. К врачам не ходил 25 лет, все простуды и недомогания переносил на ногах.И после празднования 45 лет меня стало валить с ног буквально. Жуткие боли в голове, в ушах постоянный орущий звон, глаза навыкате. Живот и поясницу ломит, пища не усваивается и не выходит, нога стала хромать. Это весна 2000 г. Пришлось обратится к врачам, тут же нашли кучу разных микробов и гадостей. Надавали антибиотиков и иммунных препаратов, от которых через 15-20 дней стало еще хуже. Вспомнил молодость, когда в стройотряде подхватил желтуху и печень перестала работать, два раза съездил на МинВоды (вода, ванны, грязи) и все заработало.

Поехал в Железноводск. Кое-как пью воду, принимаю ванны, грязи, проходит неделя другая и все, как мертвому припарки. Попадаются в руки книги Малахова. Брэгга, Шелтона, Щадилова, Семеновой, Гогулан, начинает что-то в голове проясняться. Даже попробовал (но было очень страшно, на нервах, выдержу или нет) 1 день голодовки и клизма (правда, больше 200 гр. не вливалось никак, боли адские). Вышел, какой-то деготь, чему я был очень сильно удивлен.

Приехал домой, толку от лечения никакого, только польза в том, что на книги набрел. Попробовал далее раз в неделю голодать и диету овощную себе поставить (понятно, не без мяса и т.п., как же без него, я тогда такого себе не представлял), и такое стало из меня выходить, кал ведрами черного цвета, как мазут. И решился я тут же на голодовку дней так 10, а получилось 30. Но сделал 2 ошибки. Первая — я еще курил и не бросил, второе доверился врачу, которая вроде бы имела опыт очищения у пациентов, она мне колола внутривенно всякие там солевые растворы, вроде бы для осаждения токсинов. Проходит после голодовки еще дней 25-30, но здоровым себя еще не чувствовал, хотя боли прошли, голова посветлела, хромата пропала, но кишечник и печень как надо не работали, пища не переваривалась, кал не формировался, боли в животе были всегда, никак не мог наладить диету. Хотелось сразу перестроится, но организм не хотел почему-то. Похудел, но за 3 месяца снова вес практически восстановился (95-96 кг). Так прошел 2000 год.

Наступил 2001 год. Вроде стало лучше, но не здоров, кишки и печень не работают, жирный как свинья, настроение поганое, жизненной энергии нет вообще, от реактивного самолета одна труба осталась. И тут мне скрючивает руки и шею, а также часть грудного отдела. Боли адские. Дают обезболивающие наркотические. Ходить практически не могу, кое-как лежу в постели, безболезненного положения нет. Массажистка и врач две недели колдовали, толку никакого. Магнитно-резонансная томография показала 12 протрузий и 2 грыжи в шее и верхнегрудном отделе (как мне объяснили, остеохондроз это выпячивание дисков до 1 мм, протрузии до 4 мм, грыжи более 4 мм). Остальную часть позвоночника я не исследовал, но чувствуется там тоже самое. Рентгены и УЗИ показали новообразования и опухоли в голове, ЖКТ, печени. Мануалы колдовали 20 дней и 30 дней физиопроцедур — все это привело к тому, что мог жить без наркотиков, но видимо боли просто притупились, но были всегда. Полная ишемия мышц спины, шеи и рук, они, бедняжки, каждый час подергивались по1 — 1,5 минуты в судорогах от кислородного голодания. Рукой не мог поднять бритву, видел только пол под собой, страшная депрессия. Рыдания на крик с 17-00 до 18-00 и желания спрыгнуть с 7 этажа. Ел, как лошадь, растолстел до 100 кг.

Прошло 2 месяца, операцию мне делать бесполезно (это надо делать не на 1 позвонок, а на все 33. Врачи сказали что буду ходить только под себя). Наткнулся в Интернете на Бубновского — лечение движением, узнал там, что и у нас в Самаре есть его сторонники, пошел в их спортзал, через крик и адскую боль начал делать упражнения, поначалу даже руками и ногами своими не мог двигать. 3 раза в неделю начал делать утром гимнастику, как мог, на карачках, и холодный душ. Через месяц острые боли прошли. Остались боли положения и тупые. Через 3 месяца стали пропадать и боли положения, оставалось скованность и неполнота движений, а также слабость мышц из-за полной их атрофии в результате их кислородного голодания (спазм сосудов спины привел к этому), и вроде все стало налаживаться, и настроение улучшилось, и депрессия стала проходить, но оказалось не все так просто…

Начал я вроде входить в нормальный ритм жизни, увеличил нагрузки и однажды, после легкой, но длительной нагрузки (не в спортзале, по работе) защемило в груди, что такое сердце до сих пор я не знал. Защемило так, что боль адская, в глазах темно, сил нет и так 1,5 часа, пока пришла скорая, что-то закололи, подождали и уехали, но ничего не объяснили. Через 3 часа то же самое, опять скорая, опять закололи и в реанимацию на 3 дня — обширный проникающий инфаркт. Пролежал в больнице 20 дней, потом в санатории еще 21 день. Еле ходил, на 2 этаж, поднимался 20 минут. Врачи сказали — через 4 месяца на операцию шунтирования или еще что-то там. Мол, пока рано, надо окрепнуть (или скопытиться).

И понял я окончательно, что только я сам смогу себе помочь, никто мне не поможет. Чтение сотен книг десятка разных авторов (и до сих пор их читаю и перечитываю, зерна отыскиваю). Начало работы над диетой и очисткой организма. Ходьба, начал с 500 метров и каждый день прибавлял. Уходя из санатория, я в последние дни проходил 35 кМ (врачи просто косели, я ходил с 7 утра до 21 ночи, перерыв только на обед и плюс час на отдых), на 4 этаж заходил за 2 минуты, голодал и не ел их пищу. Вышел из санатория, началась зима, ходил каждый день по холоду 2 часа (я сразу пошел работать, наплевал на больничный еще на 4 месяца), утром зарядка 1,5 часа, утром и вечером холодный душ, диета, голодовки, постоянный контроль над собой и поиск лучших вариантов в пище, голоде и физических упражнениях. Так закончился 2001 год.Начался 2002 г., я продолжал работать над собой. Отказался от ВТК (то есть от оформления инвалидности). Встал на лыжи во время голода, сил не было ни в руках, ни в спине, ни в ногах, еле двигался. Бабки 60 лет обходили меня на лыжне, шел со скоростью 2 км в час (труднее, чем пешком). Вес падал, улучшалась диета. Пошел в спортзал (там вся администрация перепугалась, бегали за мной, не подпускали к снарядам, бывало, после каждого подхода принимал нитроглицерин). Сошел снег, начал снова ходить по 25 км по воскресеньям на 2 дне голода.

Совершенствовал диету. Также каждое утро зарядка 1 час, душ 2 раза холодный. 2 раза спортзал по 3 часа и воскресная нагрузка на свежем воздухе. В марте купил велосипед и начал по воскресеньям кататься по 50 км (уже на 3 дне голода). А в апреле купил байдарку и пошел с напарником на 1-5 мая в водный поход. Продолжал совершенствовать диету и свои кулинарные способности. Лысина моя сначала перестала шелушится, потом появилась приятная кожица, затем пушек, затем пушок почернел и стал жесткий, затем появился еще пушок, т.е. лысина на 10% теперь плотно заросла (а моя лысина это 70% головы). Ногти на ногах, которые в том году потемнели, помутнели и частично отвалились, стали расти новые — розовые, прозрачные и гибкие, я забыл что такое плохое настроение и усталость, раны (порезы при кулинарии) стали зарастать с дикой скоростью, то, что раньше (3-5 лет назад) заживало за 2-3 недели, да еще с болезненными ощущениями теперь заживало за 2 дня.

Продолжал делать все, в июне снова на байдарке на 5 дней еще одно путешествие и выезд на сенокошения, косил два раза по два дня, каждый раз это на 3 и 4 день голода. Выносливость стала дикая, здоровые сытые парни не держали темпа, а особенно жары, и больше отдыхали, предоставляя мне возможность править свое здоровье.

Результаты за 2 года работы над собой дали потрясающие результаты:

Врачи еле разыскали рубец и сообщили, что он на удивление тонкий и гибкий, и работает вместе с сердечной мышцей. Выдержал нагрузки 50дж, 100, 150, 200, 250, 300, и ишемия обнаружилась только при пульсе 140 и давлении 180 (зимой пульс 90 мне был не доступен). Как сказали врачи, не каждый здоровый выдержит такую нагрузку.

Суставы начали заболевать давно. Я просто этого не понимал. Я говорю о больших суставах. Это коленки, тазобедренные и плечи. То, что плохо работали и маленькие суставы, пальцы рук, локти , стопа — это тоже было, но это не так сильно мешало. Коленки постоянно скрипели , подвижность была на 30-40 % от всего диапазона движения. При увеличении нагрузок (прыжок, что-то взять на плечи и понести) болели. Тазобедренные — болтались и стучали, как изношенные железяки, а после небольших нагрузок сильно воспалялись и болели неделями, даже не давая спать, особенно если просидишь в машине на трассе даже часов 10, суставы болели 3 дня, причем 1 день и ночь очень остро. А плечи-суставы стучали, и не держали нагрузку, что-то поднять ( не совсем тяжелое, подержать на весу 5-8 кг), уже вызывало боль.

На данный момент колени не скрипят, тазобедерные не болтаются, и не болят, и терпят любую нагрузку, т.е. я не боюсь нагружать по максимуму (ограничитель — сила мышц). Плечи. Правое плечо еще немного слабее левого в плане выдержки нагрузок, хотя и нагрузки уже очень высокие, подвижность и гибкость и растяжка всех суставов стала лучше, чем было в 20 лет ( правда и 20 лет я специально подвижностью и гибкостью не занимался). Пальцы гнутся в любые стороны и не хрустят, ступни также терпят нагрузку, прыгаю, бегаю, перепрыгиваю и не ощущаю ограничений в подвижности. Ограничением является только координация, теперь надо тренировать нервную систему для управления своим телом в динамике. Очень долго (30 лет) этим не занимался (играми, движением), и нервная система просто еще не научилась быстро управлять телом — надо по-новому все это учить.

Глаза. Было повышенное внутриглазное давление, всегда покрасневшие, белки также налиты кровью, уставали, слезились. Точную работу не мог делать, резкости нет, даже лупа часовщика не помогала, очень быстро уставали глаза и был малый диапазон в расстоянии, когда было резко.

Книги читал с трудом. Постоянно подбирал угол зрения и расстояние. Т.е., глаза больные да еще и дальнозоркость возрастная, нужны были очки, но их так и не купил.

Теперь, не болят, не слезятся, белки белые, не устают, очков для чтения не надо, точные работы могу делать ( правда, с лупой часовщика), дальнозоркость, конечно, присутствует, но гораздо меньше чем была.

Обхожусь без очков. Лупа (очки) бывает нужна, когда изучаешь текст на упаковке продуктов, когда маленькая упаковка и много текста (состав) супер мелкого шрифта, да еще голубыми буквами по синему фону. Думаю, было бы еще лучше, если бы занимался глазами целенаправленно (зарядка, солнце и т.п), но не занимался, видимо мне и этого хватает (вроде ювелирной работой не занимаюсь).

Да! Глаза из серых блеклых стали снова голубыми !!!

Кожа, волосы, ногти. Было: кожа дряблая, морщинистая, местами воспаленная, смотреть мало приятно. Ногти сухие, жесткие, ломкие, на ногах вообще два больших ногтя отпали, а росли серые, помутневшие и не стригучие (лопаются, ломаются). Волосы вялые, мягкие, на голове большая лысина.

Стало: кожа ровная, подтянутая, даже на подбородке стала заметно лучше, чистая, без покраснений и воспалений, морщины расправились и разгладились, что интересно, даже на глазах и в области ушей (от улыбок)

Ногти тонкие, прозрачные, гибкие, легко стригутся и быстро растут (красивые) и на ногах тоже (выросли новые хорошие).

Волосы стали жесткие, крепкие, лысина покрылась пушком, затем появились редкие волосы, на текущий момент 80% лысины покрыто пушком и 30 % из них уже жесткие волосы.

Обследования в момент заболевания показали наличие опухолей в печени, в поджелудочной, голове, а также, на спине, на позвоночнике, под лопатками была липома размером с пачку сигарет. Так вот она теперь размером с полпачки жвачки «Орбит». Остальными образованиями пока не интересовался.

Сердце, сосуды. Было: одышка, жжение в груди, высокий пульс (90), повышенное давление (140-150 на 90-110), затем обширный инфаркт. Ходить не мог, не мог, поднимался на 1 этаж (только за 10 минут). Сердце болит постоянно, не контролируемый страх. Когда спал, по 5 раз просыпался и пил нитроглицерин, вообще мне прописали 5 лекарств пить всю оставшуюся жизнь, и кроме них я постоянно употреблял нитроглицерин от приступов (в день до 6-8 раз).

Теперь последний раз пил лекарства 2, 5 года назад, нитроглицерин от приступа 2 года назад. Сердце не болит, не устает, спокойно тренируюсь при пульсе 130-135 ударов, только при пульсе 155-165 ударов более 2 минут возникает легкое жжение в груди, но уже могу и его терпеть и продлевать тренинг, а при пульсе 125-130 могу работать до 3-4 часов без перерыва. Пульс в покое 56-60, давление 110-120 на 60-75, по этажам бегаю, зимой на лыжах спокойно пробегаю 30 км за 3 часа 10 минут, летом на велосипеде 70 км по асфальтовым дорогам за 2 часа 20 минут или на беговой дорожке 15 км в рваном темпе за 1 час 40 минут. Причем все это на 2-й или 3-й день голода.

Удивительно, как улучшилось кровоснабжение кожи и конечностей. Теперь не мерзну зимой и не жарко летом. Сам удивляюсь.Ну и в завершении фотографии Василия за два года жизни, приведенной в дневнике.

Представить сложно как изменилось отношение к жизни у этого человека после второго рождения. Я думаю у таких людей есть чему поучиться всем нам.