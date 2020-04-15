Виктор Томенко озвучил состав губернаторского призыва Общественную палату Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил 15 человек, которые войдут в новый седьмой состав Общественной палаты Алтайского края (ОПАК) по его квоте. Список общественников опубликован на сайте правительства. Перечень делегатов от главы региона изменился по сравнению с тем, что был утвержден в 2017 году прошлым губернатором Александром Карлиным, однако в целом «колода» остается почти той же.

Виктор Томенко, как и его предшественник, утвердил в новый состав ОПАК митрополита барнаульского и алтайского Сергия, гендиректора спорткомплекса «Обь», президента Алтайской краевой федерации плавания Сергея Кашникова, председателя Совета Алтайской ячейки Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимира Климова, советника ректора АлтГТУ Льва Коршунова, советника ректора АГПУ Владимира Лопаткина, редактора газеты «Природа Алтая» Сергей Малыхина и председателя исполкома алтайской ячейки Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Евгения Новикова. Кроме того, в ОПАК вновь попал председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов, который был утвержден в шестой состав Виктором Томенко в 2019 году.

В числе тех, кого глава региона в прошлый раз не делегировал, оказалось шесть человек. Однако двое из них уже имеют опыт работы в ОПАК, но попадали туда не по губернаторской квоте. Так, Виктор Томенко выразил доверие председателю Алтайского краевого союза детских и подростковых организаций Татьяне Величко, председателю «Союза молодых юристов Алтайского края» Руслану Демакову, гендиректору ООО «Растем вместе» Анне Паутовой, президенту Сибирской спортивной лиги «Стик» Андрею Степурко, гендиректору ООО «Сибагроконсалт» Сергею Тастану, исполнительному директору реготделения «Российского военно-исторического общества» в Алтайском крае Владимиру Чикильдику, советнику директора федерального государственного автономного учреждения «Российский Фонд технологического развития» Юрию Шамкову. Из них присутствовали в предыдущем составе ОПАК Руслан Демаков (избран на заседании ОПАК) и Татьяна Величко (делегирована АКЗС).

Напомним, что еще 15 членов Общественной палаты будут избраны Алтайским Заксобранием. В конце марта закончился прием документов, на парламентскую квоту претендует 24 человека. Остальных 15 человек членов ОПАК утвердят делегаты от исполнительной и законодательной ветвей власти. В итоге палата формируется из 45 человек.