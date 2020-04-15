Крис Фрум надеется проехать два Гранд-тура во второй части сезона 2020 года

Изменения в календаре велогонок, которые Международный союз велосипедистов (UCI) внёс в связи с пандемией коронавируса, вернули велогонщикам возможность ставить цели на вторую часть года. Крис Фрум, который полностью восстановился после травмы, полученной в прошлом году, главной целью этого сезона продолжает ставить Тур де Франс, но также он выразил желание проехать два Гранд-тура, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

В Твиттере Крис Фрум так прокомментировал новость о новых датах проведения Тур де Франс-2020: «Новости, которые многие из нас ждали. Немного света в конце туннеля. Если всё пойдёт хорошо, ожидается, что Тур де Франс стартует 29 августа.

У меня в жизни было много моментов негатива и отчаяния. Знаю, что сейчас тяжёлое для всех нас время, и что велогонки по большому счёту не важны. Но будем надеяться, что мы вернёмся в какой-то степени к нормальной жизни в ближайшем будущем».

В интервью Cyclingnews четырёхкратный победитель Тур де Франс добавил, что Тур де Франс-2020 остаётся его главной целью: «Тур де Франс – моя цель номер один, принимая во внимание потенциальные даты проведения, установленные UCI.

Потом надеюсь принять участие в чемпионате мира, если это не будет конфликтовать с Тур де Франс.

В зависимости от дат проведения других Гранд-туров я бы хотел проехать или Вуэльту Испании, или Джиро д’Италия.

Мою программу в ближайшие недели буду обсуждать с Тимом Керрисоном и ответственными за выступлением команды, и буду отталкиваться уже от этого.

Всё это при условии, что ситуация с коронавирусом будет развиваться в правильном направлении».