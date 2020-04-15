Дэвид Линч взялся за исцеление врачей с помощью медитации

Режиссер 'Mulholland Drive' и 'Twin Peaks' считает, что после пандемии мир станет добрее, потому что его фонд трансцендентальной медитации, в частности, предлагает медицинским работникам спасение от стресса.

Проект Heal The Healers Now («Исцелите врачей сейчас»), запущенный фондом Дэвида Линча, предлагает медикам бесплатное обучение трансцендентальной медитации, которая помогает справиться со стрессом и защититься от профессионального выгорания.

74-летний режиссер назвал эпидемию COVID-19 знаком того, что мир ступил на неверный путь. «У меня есть ощущение, что мать-природа все это срежиссировала и говорит нам: "Давайте остановим этот сумасшедший мир на некоторое время и подумаем о том, что мы, люди, делаем на этой планете". Я думаю, мир станет другим. Когда этот вирус исчезнет, он заберет с собой все устаревшее. А новое останется и будет лучше, добрее. Я считаю, это будет сплоченный мир», – сказал Линч изданию Page Six.

Считается, что метод трансцендентальной медитации позволяет снизить реакцию на стрессовые раздражители, помогает при посттравматическом стрессовом расстройстве и депрессии. Ее практикуют голливудские знаменитости и финансисты. Одно из исследований эффектов медитации, проведенное в Медицинском центре им. Вейла Корнелла в Нью-Йорке – одного из самых загруженных госпиталей из-за коронавируса, – показало значительное снижение симптомов выгорания, бессонницы и стресса у медиков за три месяца практики.

«Они (врачи) говорят, что их жизнь похожа на войну, их враг – вирус. Врачи и медсестры находятся в авангарде, испытывают сильнейший стресс. И когда эта война закончится, они будут похожи на солдат, возвращающихся после страшной битвы», – подчеркнул Дэвид Линч.

Он призвал медработников посетить сайт фонда и взять курс медитации: «Фонд Дэвида Линча будет изо всех сил помогать врачам уйти от страданий и стресса и найти счастье, творчество, энергию и покой, которые есть в каждом человеке».

Ранее режиссер рассказал, что во время карантина занимается изготовлением ламп в своей мастерской в Лос-Анджелесе, наслаждается изоляцией и, разумеется, практикует трансцендентальную медитацию.