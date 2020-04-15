Правительство Турции призвало частные банки активизировать усилия по поддержке населения во время пандемии

«В то время как наши государственные банки поддерживают наших граждан всеми имеющимися у них ресурсами, мы крайне опечалены отношением частных кредиторов», — заявил министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак в видеообращении, которым он поделился в Twitter.

Албайрак сказал, что государственные Ziraat Bank, Halkbank и VakifBank позволили клиентам задерживать выплаты по займам и кредитным картам на сумму более 60 млрд лир (9 млрд долларов), чтобы помочь тем, кто сильно пострадал в результате пандемии.

Отметим, что Ziraat Bank объявил, что позволит всем частным и корпоративным клиентам отложить выплаты процентов и основной суммы долга, подлежащие погашению до 31 марта, а VakıfBank пообещал пойти на уступки клиентам до 30 июня.

«Я ещё раз напоминаю частным банкам о необходимости единства и солидарности в эти времена», — сказал министр финансов, не называя конкретные частные банки и не перечисляя, какие действия он ожидает от них.

В попытке предотвратить пандемию турецкие власти призвали около 60 млн человек в 31 провинции по всей стране к самоизоляции.

Кроме того, в стране стартовала кампания по сбору средств для семей с низким доходом. Правительство также предложило гарантированные государством кредиты для компаний и малых предприятий, пострадавших от вспышки.