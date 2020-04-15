Сестра Ольги Бузовой о занятости на карантине: «Словно целыми днями вагоны разгружаешь»

Сестра Ольги Бузовой рассказала о том, чем занимается на карантине, но ее будни кардинально отличаются от досуга знаменитой родственницы. Бизнесвумен куда продуктивнее проводит время, поэтому порой чувствует себя, словно целыми днями вагоны разгружала.

Пока певица предается таким неоднозначным и расточительным развлечениям, как уродование дорогой сумки от Chanel или нанесение царапин на внедорожник, ее сестра старается использовать проведенное на карантине время с пользой. Кроме того, что Анна Бузова всерьез занялась работой над своей физической формой, сбросив два килограмма и накачав пресс, она также не забывает и о личностном росте.

Родственница звезды рассказала подписчикам своей страницы в Instagram о недавно прочитанной книге Маркуса Зусака «Глиняный мост», из которой почерпнула несколько идей для своего дела. Также Анна Бузова начала «вспоминать английский», которым раньше владела в совершенстве, но из-за отсутствия регулярной практики немного забыла, и продолжила учить испанский.Не забывает владелица косметического бренда о быте. По ее собственному признанию, в доме все вещи перестираны и переглажены, а пол «блестит от чистоты». При этом Бузова отмечает, что вроде не перенапрягается, но из-за вынужденной самоизоляции «усталость накапливается» и появляется чувство, словно целыми днями вагоны разгружала.