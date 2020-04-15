Почему на Пасху нужно красить яйца: откуда произошла традиция

Пасхальной яйцо – это символ гроба Господнего. Согласно некоторым источникам, вход в пещеру, где лежал Иисус, заваливали камнем. А сам валун был похож на яйцо.

Яйца начинают красить перед Пасхой – во время Чистого четверга или же в субботу перед началом первых праздничных служб. Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля.

Почему на Пасху красят яйца

Существует несколько версий, согласно которым пришла традиция окрашивания яиц.

Первое упоминание о крашанках фиксировано еще в Х веке в одной из рукописей, которую нашли в греческом монастыре святой Анастасии в библиотеке. Согласно письменам, после службы всем раздавали яйца и при этом говорили «Христос Воскресе!»

Вторая версия говорит о том, что Мария Магдалина принесла крашеное яйцо Тиберию и таким образом известила его о воскрешении Иисуса. Император не поверил. Он сказал, что это невозможно, воскреснуть не может никто, ровно как и яйцо не станет в мгновение ока красным. После этого обычное куриное яйцо, принесенное Марией Магдалиной, окрасилось в красный цвет.

Есть и третья версия. Согласно этому преданию, красить яйца начала еще Дева Мария. Делала она это для того, чтобы развлечь маленького Иисуса.

Но есть еще несколько предположений. Одно из них связано с тем, что именно яйцо верующие должны съесть первым после выхода из поста и празднования Пасхи. Другая теория не связана с православием. Она гласит, что красить яйца начали еще во время празднования весны. Этот продукт многие народы воспринимали как олицетворение животворной силы, а у римлян и вовсе символизировало рождение и возрождение.

Значение каждого цвета, в который окрашено яйцо

У каждой цветовой гаммы во время Пасхи есть свое значение.

Так, красный цвет изначально символизировал кровь Иисуса и вечную жизнь, после появилось еще одно значение – Божая любовь к человеческому народу.

Зеленый говорит об оживлении природы, приходе весны, а также крепком здоровье.

Желтый цвет считался защитой от искушения и темных сил и означал у предков богатство.

Коричневый символизировал благополучие и плодородную землю.

Белый говорит о чистоте и духовности.

Синий стал олицетворением ангелов и неба, а голубой показывает любовь к ближнему, доброту и надежду.

Оранжевый же символизирует отсутствие такого смертного греха, как тоска и уныние.