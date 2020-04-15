Крушение Superjet в Шереметьево – расследование завершено

В Следственном комитете России (СКР) завершили расследовать дело о крушении Sukhoi Superjet-100, произошедшем в мае прошлого года в Шереметьево. На скамью подсудимых отправится командир экипажа Денис Евдокимов.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сегодня сообщила о выводах следствия: командир допустил грубую посадку воздушного судна на ВВП.

«Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета», — уточнила Петренко.

«Черные ящики» и заявление СКР

Специалисты проверили действия диспетчеров и сотрудников служб аварийно-спасательного и поискового обеспечения полетов Шереметьево. Эксперты сделали вывод о том, что в сложившейся ситуации повлиять на трагедию они не могли никак.

По данным «черных ящиков», на действия летчика борт реагировал адекватно. Версия обвиняемого о том, что имела место какая-либо неисправность, опровергнута, сообщила официальный представитель СКР.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — резюмировала Светлана Петренко.

Авиакатастрофа Superjet

Трагедия случилась в Шереметьево 5 мая 2019 года. Принадлежавший «Аэрофлоту» самолет Sukhoi Superjet-100 вылетел из российской столицы в Мурманск, но члены экипажа экстренно вернули борт, поскольку возникли технические неполадки.

Посадка удалась со второй попытки, однако, она была жесткая. У судна подломились в итоге стойки шасси, после чего произошло возгорание в двигателях.

На борту самолета было 78 человек. Жертвами ЧП стал 41. Выжить удалось четверым членам экипажа из пяти и 33-м пассажирам.

Генерал-лейтенант юстиции Зигмунд Ложис, руководящий главным управлением криминалистики СКР, ранее заявил, что большинство людей погибли не от удара самолета о ВВП, а от огня и дыма – они не успели отстегнуться.

Командир экипажа Sukhoi Superjet-100 Денис Евдокимов свою вину не признает. В настоящее время пилот находится под подпиской о невыезде.