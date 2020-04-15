Что известно о коронавирусе на 15 апреля 2020 года в России и мире

В ВОЗ сообщили, что количество заболевших в мире еще не достигло пика. Несмотря на то что в Испании и Италии инфекция уже пошла на спад, а в Китае эпидемия давно закончилась (фиксируются единичные случаи, но все они – привезенные из других стран), во множестве европейских государств продолжаются вспышки COVID-2019.

Напомним, коронавирусную инфекцию COVID-2019 впервые зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года. Позже она распространилась по всему миру. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Многие страны ввели режим самоизоляции и карантинные меры, перекрыли железнодорожные, авиационные и автомобильные соединения. В некоторых государствах заблокировали целые области, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции.

Какова ситуация в мире на сегодня

В Италии и Испании количество заболевших с каждым днем становится меньше. Но в Турции и Великобритании число зараженных COVID-2019 регулярно растет. Европа и США сейчас остаются эпицентром пандемии.

Сейчас вирус охватил 210 стран. По данным Woldometer, насчитывается уже 2 000 065 зараженных, погибших – 126 754, а выздоровевших – 484 597.

США продолжает лидировать по количеству заболевших и умерших – за последние сутки скончалось 2407 человек, всего умерло 26 033 человек. За ними по численности инфицированных идет Испания, Италия, Германия и Франция.

Несмотря на статистику, губернатор штата Нью-Йорк заявил, что пик смертности уже пройден. Испания также подтвердила, что число заболевших достигло своего пика. А вот насчет Турции прогнозы неутешительные – правительство поделилось информацией, что в стране началась вспышка заболевания. Тем временем в Грузии продлили режим чрезвычайной ситуации до 10 мая.

Новости о коронавирусе в России на 15 апреля

В России увеличилось количество умерших от коронавирусной инфекции. За последние сутки погибло 28 человек – это новое рекордное число. За весь период в РФ насчитывается 198 умерших: большая часть из них в Москве и Подмосковье, по 5 человек в Чечне, Санкт-Петербурге и Башкортостане.

Среди новых жертв со смертельным исходом в столице насчитали 11. Все они возрастом от 48 лет. У людей были и сопутствующие диагнозы – хронический бронхит, сахарный диабет, гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С.

Общее количество зараженных по всей РФ — 24 490 человек, из них новых случаев за прошедшие сутки – 3 388.

На сегодняшний день единственным регионом, где нет COVID-2019, считается Республика Алтай.

Напомним, с 30 марта 2020 года по всей стране действует нерабочая неделя, которую продлили до конца мая. В столице ввели пропускные системы, а также установили режим жесткой самоизоляции. Подобное действует и в других областях страны.

Последние данные о ситуации с COVID-2019 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.