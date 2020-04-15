В российском доме престарелых умер постоялец с коронавирусом

Share Tweet Share Share Email CommentsИсточник новости: Lenta.ru
Популярные новости
13 апреля: этот день в истории России
День 13 апреля в истории России был богат важными событиями, повлиявшими на ход вещей. Например, в 1605 году родился Борис Годунов, царь и великий...
«Не можем пойти навстречу»: Чехия не отдает России памятник Коневу
close Cнесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, 3 апреля 2020 года Cнесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, 3 апреля 2020 года David W...
Грядет вторая волна пандемии коронавируса: в Китае сделали неутешительный прогноз
На сегодняшний день COVID-19 болеет почти два миллиона человек. Согласно прогнозу китайских специалистов, осенью штамм пойдет по второму кругу, однако масштабы вспышки будут...