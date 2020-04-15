Лавров назвал число оставшихся за границей россиян

Share Tweet Share Share Email CommentsИсточник новости: Lenta.ru
Популярные новости
Прожить до ста лет: названы секреты долголетия из Древнего Китая
Share Tweet Share Share Email CommentsЧтобы прожить отведенные судьбой годы, необходимо укрепить организм, защитить его от болезней и замедлить процесс старения. Для этого люди...
Меньше страха, больше Духа — залог неуязвимости к коронавирусу
С самого начала карантина многих терзает вопрос: для чего всю планету понадобилось в срочном порядке загонять в изоляцию, ведь раньше ничего подобного не делалось?Есть...
«Любит — не любит»: Ольга Бузова засомневалась в искренности Давида Манукяна
Share Tweet Share Share Email CommentsПоющая телеведущая Ольга Бузова, развлекая себя и подписчиков на карантине в связи с коронавирусом, разместила в Instagram видео, где...
Меньше страха, больше Духа — залог неуязвимости к коронавирусу
С самого начала карантина многих терзает вопрос: для чего всю планету понадобилось в срочном порядке загонять в изоляцию, ведь раньше ничего подобного не делалось?Есть...